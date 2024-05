Margarita Robles: "Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio"

Política -

publicado: 25/05/2024 19:29 (UTC+2)

última actualización: 25/05/2024 19:42 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Margarita Robles: "Gazan gertatzen ari dena genozidio hutsa da"

A pesar de que hasta ahora el PSOE había medido mucho sus palabras a la hora de hablar sobre la guerra de Gaza, la ministra española de Defensa Margarita Robles ha hablado claro: "Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio".

Sus declaraciones adquieren, por lo tanto, una gran relevancia por varios factores. Por un lado, es la primera vez que un miembro del PSOE llama "genocidio" a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Por otro lado, lo ha dicho en plena crisis diplomática de España con Israel, tras el reconocimiento del Estado de Palestina y un día después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia.

"España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio", ha afirmado Robles en declaraciones a RTVE.

"No nos podemos olvidar tampoco de lo que ocurre en África, en lugares como Sudán, donde hay millones de muertos y la gente mira para otro lado", ha añadido. "El mundo vive una situación muy complicada, muy difícil, por eso en un día como hoy es una apuesta firme y decidida de España y de sus Fuerzas Armadas por la paz", ha resaltado Robles.

La ministra se ha referido también a las posibles consecuencias del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ha descartado represalias de Israel en materia de cooperación de los servicios de inteligencia.

Robles ha destacado la profesionalidad de los expertos de la inteligencia, resaltando que tanto España como Israel tiene "objetivos comunes", por ejemplo, en "la lucha contra el terrorismo".

Robles ha recordado que el reconocimiento del Estado palestino es "una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados", por lo ha que pedido "mirarlo en positivo". "Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos", ha incidido, para insistir después en que el reconocimiento es también una apuesta para el "cese la violencia en Gaza".