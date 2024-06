Sánchez tacha de "zafio montaje" la acusación contra su esposa y cree "extraño" que el juez la cite ahora

Política -

Nueva carta a la ciudadanía

El presidente del Gobierno español subraya que su decisión de seguir al frente del Ejecutivo hasta el final de la legislatura se mantiene "más firme que nunca".

Agencias | EITB Media

publicado: 04/06/2024 20:23 (UTC+2)

última actualización: 04/06/2024 21:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Sanchezek "amarrutzat" jo du emaztearen aurkako auzia, eta epaileak orain deitzea "bitxia" dela uste du

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ve "extraño" que el juez haya anunciado este martes, a cinco días de las elecciones europeas, la citación como investigada a su esposa, Begoña Gómez. "No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes", ha agregado.

En una nueva carta a la ciudadanía Sánchez asegura que tanto él como su esposa están tranquilos después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid haya citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

El presidente subraya que su decisión de seguir al frente del Ejecutivo hasta el final de la legislatura se mantiene "más firme que nunca".

El jefe del Ejecutivo califica de "extraño" que la citación a su esposa se haya anunciado solo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo.

Subraya al respecto que siempre se ha seguido una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo de una campaña y el voto ciudadano, y por ello considera evidente que esta vez no se ha respetado, pero no califica esa decisión y señala que prefiere que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones.

Explica el jefe del Ejecutivo que han conocido este martes por los medios de comunicación la citación de su esposa y señala: "Ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes".

Lectura política

Pero sí hace una lectura política y recuerda que en su carta anterior en la que anunciaba que se tomaba unos días para reflexionar si merecía la pena seguir al frente del Gobierno ante la campaña existente contra él, denunció la "deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal".

"O por el señor Abascal y el señor Feijóo, tanto monta, monta tanto", apostilla el presidente del Gobierno español, que acusa a ambos de intentar condicionar las elecciones y debilitar al Ejecutivo.

Ante ese intento pide que ambos encuentren "la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes". "No les quepa duda de que no me quebrarán", señala Sánchez en su carta, en la que ratifica que quedan más de tres años de Gobierno progresista.