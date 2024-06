Política -

La dirección de EH Bildu entiende que "la pauta de actuación del PNV-PSE evidencia la necesidad" de que Pello Otxandiano se presente como candidato y plantee su proyecto de país, al considerar que jeltzales y socialistas "convocaron una sesión de investidura de lehendakari como un mero trámite.

publicado: 11/06/2024 15:52 (UTC+2)

última actualización: 11/06/2024 17:05 (UTC+2)

El portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu Pello Otxandiano planteará "un proyecto de país alternativo" en el pleno de investidura del 20 de junio en el Parlamento Vasco, donde presentará su candidatura para ser investido lehendakari, tal y como ha adelantado esta mañana en Euskadi Irratia Nerea Kortajarena, portavoz parlamentaria de EH Bildu.

La Mesa Política de EH Bildu analizó el lunes el periodo de mes y medio transcurrido desde la noche electoral del 21 de abril, donde PNV y EH Bildu empataron en 27 escaños.

Según afirma la formación soberanista, la campaña electoral "se caracterizó, entre otros aspectos, por la necesidad de gobiernos colaborativos y gobernanzas no excluyentes para abordar los grandes retos de época y de país que deben afrontar Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, en un contexto social y económico de grandes incertidumbres y de formas de hacer política del siglo pasado".

Tal como apunta EH Bildu, "en estas siete semanas" desde los comicios vascos, Otxandiano, "siguiendo su propuesta de gobiernos con propósito y colaborativos, extendió la mano para, además de compartir análisis político del escenario posterior al 21 de abril, buscar los puntos de encuentro y ahondar en ellos, priorizando siempre el bienestar de los y las ciudadanas".

Sin embargo, asegura que "lo único que se ha recibido como respuesta en estas siete semanas es el postergar esos encuentros alegando falta de tiempo" por parte del candidato jeltzale a la Lehendakaritza, Imanol Pradales.

"Ante la falta de seriedad, el incumplimiento de la palabra dada en la campaña electoral, la política de continuidad que están llevando a cabo y la construcción de unos acuerdos y gobiernos excluyentes, y teniendo en cuenta que EH Bildu y PNV tienen el mismo número de escaños", la Mesa Política de la coalición soberanista "ha llegado a la clara conclusión de que, en esta situación, no es una opción no presentar al candidato que represente un proyecto de país y alternativo al statu quo". Es más, la dirección de EH Bildu entiende que "la pauta de actuación del PNV-PSE evidencia la necesidad" de que Pello Otxandiano se presente como candidato y plantee su proyecto de país, al considerar que jeltzales y socialistas "convocaron una sesión de investidura de lehendakari como un mero trámite, sin presentar proyecto alguno ni fondo político que lo orientará". Por todo ello, asegura que "no va ha caer en la irresponsabilidad de convertir el mandato popular evidenciado en las urnas en un mero trámite cosmético, sino que va a impulsar un debate sobre el estado de la situación" en la Comunidad Autónoma Vasca.