De Andrés afea a Pradales que no haya convocado una ronda de contactos antes de la investidura

Entrevista en Radio Euskadi

El líder del PP vasco dice tener "mayor disposición a dialogar" que el candidato del PNV a lehendakari, que "ni siquiera nos ha llamado". No confía en que el nuevo gobierno de coalición solucione el "desastre" de Educación, Sanidad o Vivienda, ni la "situación de declive" de la industria.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 17/06/2024 09:20 (UTC+2)

última actualización: 17/06/2024 10:27 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Pradalesek bilera sorta deitu ez izana kritikatu du De Andresek: "Deitu ere ez digu egin"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, no haya convocado una ronda de contactos previa a la investidura de este jueves. "De antemano, yo tengo una mayor disposición a dialogar que Pradales, que no nos ha llamado. Si hay una ronda de contactos, yo voy, pero no nos ha llamado. Hablé con él la noche electoral, pero no he vuelto a saber nada más", ha denunciado.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el líder popular ha mostrado sus dudas sobre que un nuevo gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE sirva para solucionar el "desastre" en Educación, "el declive muy importante" de Sanidad, la "inseguridad" o el problema de la vivienda en Euskadi, con localidades como Zarautz y San Sebastián, entre las más caras de España. Según de Andrés, "los puntos que ellos –PNV y PSE-EE– han marcado como prioritarios son los que peor están yendo", para añadir que "son ellos los que nos han llevado a este punto, no sé qué piensan que van a solucionar".

Sobre la situación en la industria, el dirigente del PP vasco ha lamentado "la pérdida de valor añadido impresionante" de los últimos años en este sector, del que ha dicho suponía el 50 % del PIB y ahora es el 20 %. "Esto es fruto de la gestión que se viene haciendo principalmente por parte del PNV, y por parte del PSE-EE que le acompaña permanentemente", ha argumentado. En ese sentido, De Andrés augura que "va a seguir el mismo ciclo de declive".

Cuestionado sobre si el PP vasco apoya la necesidad de un mayor autogobierno, De Andrés ha subrayado que no considera que "más autogobierno sea mejor", y ha señalado que "el mundo van en sentido contrario; lo que están haciendo los países europeos es unirse". Así, ha insistido en que "lo importante es gestionar bien lo que tenemos" y, aunque no ha cerrado la puerta a poder gestionar nuevas competencias, ha opinado que hay cuestiones que "es mejor que se gestionen en un ámbito mayor, en España o en la Unión Europea".

En cualquier caso, De Andres sí cree que "se podría mejorar el Estatuto" de Gernika porque en su redacción "nadie pensaba que no se iba a poder estudiar en castellano en Euskadi" o que se podría "tener problemas para acceder a un empleo público por no saber euskera".