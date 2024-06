Podemos y Sumar acusan al PSOE de romper el bloque de investidura tras el acuerdo con PP para renovar el CGPJ

Política -

Poder Judicial

Belarra denuncia que Sánchez quiere abrir una nueva legislatura basada en una "gran coalición" con los 'populares'. Errejón avisa al PSOE que el PP "no es de fiar" pese al pacto del CGPJ y que la agenda social sale con los aliados habituales.

Agencias | EITB Media

publicado: 26/06/2024 13:06 (UTC+2)

última actualización: 26/06/2024 13:09 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Podemosek eta Sumarrek inbestidura blokea haustea leporatu diote PSOEri

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de haber roto con la mayoría del bloque de investidura tras pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que su aspiración para la legislatura es articular una "gran coalición" e incluso sacar los Presupuestos Generales con los populares.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Belarra ha señalado que el propio presidente, Pedro Sánchez, ha afirmado que aspira a lograr más pactos con el PP y, con ello, "evidencia" que tiene "nuevo socio de Gobierno y acaba de inaugurar una nueva legislatura".

De hecho, ha manifestado que no es casual que al día siguiente de sellar el acuerdo sobre el CGPJ esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abra el "pistoletazo de salida" para las negociaciones con los Presupuestos Generales, dado que si lo hace es porque "plantean sacarlos con el PP. "Si no, no entiendo el timing", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha aconsejado al PSOE que no se "autoengañe" tras el acuerdo "puntual" y de "compromiso" con el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, pues los 'populares' no son un "socio de fiar" y debe entender que debe volcarse en el bloque de investidura para aprobar las medidas sociales.

También ha destacado que la renovación del organismo se logra sin que el PP consiga su exigencia de que los jueces se "autoelijan", al subrayar que no está en el pacto, y ha proclamado que hay que avanzar en la democratización de la justicia, que se debe hacer con los socios habituales y no con los populares.

En declaraciones a los medios en el Congreso, ha señalado que ayer se consiguió que el PP dejara de "secuestrar" el órgano de gobierno de los jueces tras cinco años incumpliendo la Constitución, un "avance" que se logra además con su aceptación de un acuerdo "prácticamente idéntico" al que rechazó en 2022 y sin obtener su aspiración de que los "jueces se autoelijan".