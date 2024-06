Los socios de investidura avisan de que, con el pacto del CGPJ, el PSOE cambia de aliado

Política -

Poder judicial

ERC, EH Bildu, PNV y Podemos han criticado el acuerdo para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. Rufián ha asegurado que el acuerdo no supone ningún avance, sino que es "exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban. Imagen: EITB Aitor Esteban: ''Viendo lo pactado, lo que me sorprende es que el PP y el PSOE hayan tardado tanto''

EITB Media

publicado: 25/06/2024 20:17 (UTC+2)

última actualización: 25/06/2024 20:36 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Sanchezen bazkide parlamentarioek ohartarazi dute, BJKNren itunarekin, PSOEk aliatuz aldatu duela

Algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, han cargado contra el acuerdo para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial que han pactado PSOE y PP por entender que es una "rendición" ante el Partido Popular y el inicio de "una gran coalición" entre las dos grandes fuerzas.

En los pasillos del Congreso, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que el acuerdo no supone ningún avance, sino que es "exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos 40 años" porque no refleja la pluralidad de la Cámara.

Consagra, además, "la pulsión constante del PSOE y de Sánchez de caminar hacia una gran coalición", cambiando de socio, ha dicho Rufián al aclarar que no les han consultado sobre los nombres propuestos como vocales. Para Rufián esto no es un pacto de Estado como cree que lo venderá el Gobierno español, sino "una patada hacia adelante".

EH Bildu ha asegurado que se ha enterado del acuerdo entre populares y socialistas mediante los medios de comunicación. "Como formación independentista, para EH Bildu el CGPJ supone la máxima expresión de la justicia española y de su evidente sesgo político y antidemocrático desde hace décadas. Su renovación, pactada exclusivamente con el PP, no arreglará ese carácter y no resolverá el problema de fondo", ha valorado la coalición soberanista.

"El reparto de puestos con el PP puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha. Se trata de un acuerdo con el PP que hoy ni siquiera oculta la utilización de la justicia para sus intereses y fines políticos", ha agregado.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su sorpresa porque el acuerdo alcanzado haya llevado tanto tiempo y ha destacado que nadie les ha informado y que los jeltzales no van a "votar a nadie".

Respecto al pacto para que sea el nuevo CGPJ el que, en un plazo de seis meses, proponga una reforma del método de elección, Esteban ha apuntado: "¿Saben ustedes lo de patada a seguir en rugby? Pues a ver quién coge el balón".

Tan crítica como ERC ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha cargado contra el PSOE por elegir el camino "de la rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática".

Al igual que Rufián, considera que este acuerdo entre las dos formaciones sienta las bases para la construcción "de una gran coalición" y no responde al sentir de las urnas.

Ha advertido de que este pacto "no se va a hacer con la complicidad de Podemos" pero no ha desvelado si seguirán o no apoyando al Gobierno cuando esta mañana sí advertían del peligro que suponía para la estabilidad de la legislatura un pacto con el PP.

Por el contrario, Sumar se ha mostrado satisfecho por el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y destaca que está presente en la terna de vocales propuestos al negociar con el PSOE el bloque progresista de juristas, en proporción al peso de cada formación.

Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios sobre el pacto, para asegurar que la exigencia de los populares de que los jueces elijan a los representantes del órgano de gobierno de los jueces no está dentro del acuerdo.

Por otro lado, el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de "consumar la traición" y "estafar a sus electores" por pactar la renovación del CGPJ con el PSOE. Abascal ha considerado que el PP y el PSOE "son lo mismo" y ha avanzado que Vox votará en contra del acuerdo.