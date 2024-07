Duelo entre la ultraderecha y la "gran coalición" en la segunda vuelta de las elecciones francesas

Política -

Las encuestas descartan una mayoría absoluta de la Agrupación Nacional, aunque Le Pen mantenga la esperanza, y los demás partidos intentan conformar una coalición que quede por encima.

publicado: 05/07/2024 11:42 (UTC+2)

última actualización: 06/07/2024 23:06 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Eskuin muturraren eta "koalizio handia"ren arteko lehia Frantziako hauteskundeen bigarren itzulian

La segunda vuelta de las elecciones francesas de este domingo se presenta con un duelo entre la extrema derecha que representa la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la "gran coalición" que pretenden formar el resto de fuerzas para poder ganar.

Después de que más de 200 candidatos, sobre todo de la izquierda y del macronismo, se retiraran de la segunda vuelta de este domingo, para evitar la dispersión del voto y complicar una mayoría absoluta de la ultraderecha, las líneas del duelo aparecen más perfiladas, pero siguen siendo borrosas.

La publicación del primer sondeo tras la retirada de candidatos, que deja a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen lejos de la mayoría absoluta, ha dado alas a esta idea.

El sondeo de Harris Interactive para varios medios de comunicación asigna a RN 190-220 diputados, muy lejos de los 289 que marcan la mayoría en la Asamblea Nacional.

El Nuevo Frente Popular (NFP) lograría 159-183 diputados de confirmarse el sondeo, mientras que el bloque macronista obtendría 110-136 y el conservador Los Republicanos de 30 a 50.

Otros partidos y candidatos (regionalistas e independientes diversos) tendrían de 17 a 31 diputados, precisa el sondeo.

Con estas cifras, la única posibilidad de mayoría sería una cooperación que vaya de los conservadores hasta la extrema izquierda y resulta difícil de imaginar.

En el campo del centroderecha del presidente, Emmanuel Macron, se formulan vericuetos verbales para intentar tranquilizar a sus electores y garantizarles que no gobernará con el partido más contestatario de la izquierda, La Francia Insumisa (LFI), al que hasta hace pocos días ponía al mismo nivel de extremismo que a la ultraderecha.

Macron dijo al Consejo de Ministros que, si no hay mayoría absoluta del ultraderechista RN, favorito unánime para la victoria, "no gobernaremos con LFI. Las renuncias (electorales) no suponen una coalición".

Indefinición de la "gran coalición"

Llamado "gran coalición" por algunos, "Gobierno provisional" por otros, o "frente republicano" en otras partes, este entendimiento busca evitar frenar la llegada al poder de RN y crear un poder alternativo, dado que ningún otro grupo puede alcanzar la mayoría.

Sin embargo, esa indefinición parece deliberada, al menos hasta saber el equilibrio de fuerzas que tendrá cada grupo tras la votación del domingo.

Los partidos del Nuevo Frente Popular de izquierda creen que el primer ministro tendría que ser para uno de los suyos, ya que tendrán previsiblemente el mayor número de diputados, mientras que en el campo macronista se busca hacer valer su actual presencia en el Ejecutivo.

Mientras tanto RN, que tiene asegurada la victoria relativa y que tras las primera vuelta pensaba que era posible lograr una mayoría absoluta, se aferra todavía a esa posibilidad.

Le Pen aún confía en la mayoría absoluta. Le Pen aseguró que está "muy confiada" en lograr todavía esa mayoría, ya que "los franceses han mostrado que quieren el cambio".

Entre dos candidatos

Tras las renuncias del martes, la segunda vuelta se decidirá en 405 escaños que se disputarán entre dos candidatos (en la mayoría de casos, con un rival del RN frente a solo un rival).

También habrá 89 escaños disputados por tres aspirantes y dos en los que luchen cuatro candidatos.

PNB y EH Bai

En clave Iparralde, EH Bai ha pedido el voto para el Nuevo Frente Popular, al igual que el PNB, lo que implica en algún caso, en la VI. circunscripción por ejemplo, que el electorado jeltzale vote por el candidato de EH Bai.