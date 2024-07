Otegi: "No veo al PSE-EE pactando sobre el nuevo estatus, pero tendrá que explicar cuál es su alternativa"

Política -

Entrevista en Euskadi Irratia

El coordinador general de EH Bildu cree que debe hacerse un "debate profundo" sobre la cuestión aprovechando el "contexto histórico en el Estado". Observa "posiciones reaccionarias" en los socialistas sobre varios temas, entre los que ha citado "el relato parcial" en materia de memoria.

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 15/07/2024 09:35 (UTC+2)

última actualización: 15/07/2024 11:15 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Otegi: "Ez dut ikusten PSE-EE estatus berriaz ituna lortzen, baina esan beharko digu zein den alternatiba"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha demandado "un debate profundo" sobre el derecho a decidir y el reconocimiento de la nación vasca aprovechando el "contexto histórico en el Estado español" con la cuestión catalana. Previamente, considera que ha de pactarse nuevo estatus en las tres provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, "en un primer lugar, entre abertzales o entre los que reconocemos a Euskal Herria como nación" —entre estos últimos han incluido a la izquierda confederal—. Preguntado si PSE-EE podría estar en ese acuerdo, Otegi lo ha descartado de plano: "No veo al PSE-EE en esto, pero tendrán que decir cuál es su alternativa".

En una entrevista al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el dirigente de la izquierda soberanista se ha mostrado muy crítico con las posiciones de los socialistas vascos, a quienes ha acusado de hacer "trampas" en esta cuestión al alegar que el problema es el derecho de autodeterminación. "¿Eso quiere decir que están dispuestos a reconocer a la nación vasca? ¿Quiere decir que la selección vasca podrá jugar la próxima Eurocopa? ¿Quiere decir que la Seguridad Social será competencia vasca o que un juez podrá decidir si hablamos o no euskera? ¿O todo eso tampoco?", se ha preguntado.

Otegi ha criticado las "posiciones reaccionarias" del PSE-EE en torno a varios temas, entre los que ha citado el discurso a favor de "un relato parcial" en materia de memoria. Así, se ha mostrado "sorprendido" con el hecho de que el PNV haya dejado en manos de los socialistas el Instituto Gogora, y ha asegurado que "varios sectores del PNV no están muy contentos con esto y con otras cosas". En su opinión, "este pueblo merece una memoria que cuente toda la verdad, no solo una parte. Con un relato parcial no se puede construir la convivencia".

Sobre la victoria ayer de la selección española en la Eurocopa ha dicho que, a pesar de ser aficionado al fútbol, no vio el partido porque "no me veía representado". Según ha denunciado, "los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición".

En ese sentido, el coordinador general de EH Bildu ha señalado que Euskal Herria está "ante un galopante proceso de desnacionalización", ante el que ha considerado que existe la necesidad de "abrir un espacio para la reflexión".

Por último, sobre la reunión que este lunes tiene el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, con el lehendakari, Otegi ha considerado que estamos en "una nueva etapa" en la que se ha de hacer "apología del acuerdo". En ese sentido, ha manifestado que la disposición de EH Bildu es "absoluta". Para Otegi, Imanol Pradales "ha cambiado la música de hasta ahora" y "ha corregido varias cosas". Entre ellas, ha citado que el nuevo lehendakari ha reconocido que "las cosas no están bien en Osakidetza", posición que contrasta, según él, con la de Urkullu quien hablaba de "conspiración" y culpaba a EH Bildu de intentar "erosionar al Gobierno Vasco". Según Otegi, el nuevo ejecutivo tiene que corregir "la mala gestión" y las "políticas neoliberales" de los anteriores gobiernos del PNV y PSE-EE