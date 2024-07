Begoña Gómez se niega a declarar, siguiendo la recomendación de su abogado, que aprecia falta de garantías

Política -

Madrid

El abogado, Antonio Camacho, ve necesario que el juez instructor limite la investigación, ya que esta falta de delimitación supone una falta de garantías, en tanto en cuanto deja el procedimiento "sin objeto ni contenido".

EITB Media

publicado: 19/07/2024 15:30 (UTC+2)

última actualización: 19/07/2024 16:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Begoña Gomezek ez deklaratzeko hautua egin du, berme falta ikusten duen abokatuaren gomendioari jarraiki

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, toda vez que su abogado, Antonio Camacho, se lo ha recomendado por apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", ha dicho Antonio Camacho en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

"Nuestra posición es, siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento, sobre todo porque después del auto de la Audiencia Provincial las diligencias que se han practicado no han aportado nada, todo lo contrario. Los dos atestados de la UCO de la Guardia Civil terminan señalando la inexistencia de irregularidades", ha defendido.

Camacho ha insistido en que ve necesario que el juez instructor limite la investigación que sigue contra Gómez. El letrado ha incidido en que el juez investiga "todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos" de Gómez "desde que su cónyuge es presidente del Gobierno [de España] y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias". Para Camacho, es "obvio" que un juez de instrucción "no puede investigar cualquier cosa". "Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación, porque esta es una garantía para los investigados, y con la delimitación que ha hecho, y hago referencia al propio juez a través del auto de 1 de julio, este procedimiento se ha quedado sin contenido", ha agregado.

La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.

La citación de este viernes se acordó después de que el pasado 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.