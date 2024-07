Ábalos presenta una denuncia ante la Fiscalía por revelación de secretos

Política -

El exministro socialista denuncia que ha sufrido una posible "investigación extrajudicial" desde 2020.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 24/07/2024 13:25 (UTC+2)

última actualización: 24/07/2024 13:25 (UTC+2)

El diputado del Grupo Mixto y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la revelación de informaciones relativas al llamado 'caso Koldo' y ha insistido en que sigue sin tener la condición de investigado en ese proceso.

Ábalos presentará una denuncia por descubrimiento y revelación de secretos por la "publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial" que afecta a un "no investigado" como es su caso y el de "otros ciudadanos corrientes", según ha indicado este miércoles en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Reporcha además que estas revelaciones no hayan sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal" y por tanto pedirá a la Fiscalía que investigue el "origen y el cauce de estas filtraciones".

Considera que con estas revelaciones se ha establecido un "estado de excepción de derechos y ya no existe derecho a la intimidad" no de personas que tienen relevancia pública como él si no de otras que "no tienen nada que ver" y que, según recrimina "ya han sido privados de sus derechos a la intimidad y el honor".

La denuncia de Ábalos se produce tras la solicitud de la Mesa del Congreso, que le pidió reformular una pregunta escrita que dirigió al Gobierno sobre la existencia de una posible "investigación extrajudicial" en su contra. Según Ábalos, ha sufrido desde 2020 una "estrategia de acoso y derribo" y una "clara vulneración" de su derecho a la vida privada y a la actividad política.

Marlaska recuerda a Ábalos que las fuerzas de seguridad cumple estrictamente la ley

El titular de Interior, que aún no conoce los extremos de esa denuncia, ha recalcado que Ábalos tiene "derecho a ejercitar su derechos en la forma que quiera".

Y ha querido dejar claro y confirmar que las fuerzas de seguridad, "en el ejercicio de sus funciones y como Policía Judicial, cumplen estrictamente el orden jurisdiccional".