El lehendakari Imanol Pradales recibe hoy a Pedro Sánchez en Ajuria Enea

Reunión

El presidente del Gobierno español acudirá a Vitoria-Gasteiz, en un gesto "histórico", ya que solo en dos ocasiones anteriores un jefe del ejecutivo central se ha desplazado hasta Ajuria Enea.

EITB Media

publicado: 26/07/2024 05:00 (UTC+2)

última actualización: 26/07/2024 06:55 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sanchez hartuko du gaur Ajuria Enean

El lehendakari Imanol Pradales recibirá este viernes (11:30 horas) en el palacio Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La reunión dejará una imagen poco habitual, pero ninguno de los dos mandatarios realizarán declaraciones tras el encuentro.

La visita de carácter oficial de Sánchez pone el colofón a la vertiginosa agenda que ha desplegado el sucesor de Iñigo Urkullu en su primer mes de mandato. Desde el pasado 11 de julio, han desfilado por el Palacio de Ajuria Enea representantes institucionales vascos, líderes de los diferentes partidos políticos —salvo Vox—, agentes económicos, sociales y académicos, y hasta el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

Será también una imagen "histórica", ya que anteriormente, solo en dos ocasiones un jefe del ejecutivo central se ha desplazado hasta la capital de Euskadi. Fue el caso de Adolfo Suárez en la época de Carlos Garaikoetxea y José Luis Rodríguez Zapatero cuando gobernó el también socialista Patxi López.

No obstante, no es la primera vez que Pedro Sánchez visita Ajuria Enea, ya que Iñigo Urkullu le recibió en julio de 2015, pero en su calidad de secretario general del PSOE ya que no había accedido todavía a la Moncloa.

En esta ocasión, Sánchez, como presidente del Gobierno del Estado, con los jeltzales como socios preferentes en Madrid y con un recién reeditado Gobierno Vasco entre el PNV y los socialistas, ha respondido al emplazamiento de Imanol Pradales para mantener una reunión con una visita 'in situ', sin citarle en La Moncloa, como suele ser habitual.

Culminar el traspaso de competencias pendientes

El lehendakari confía que esta visita pueda suponer un espaldarazo al traspaso de competencias pendientes a Euskadi, cuestión fundamental para Imanol Pradales, que ya transmitió directamente a Padro Sánchez, en su primera conversación telefónica tras ser investido lehendakari, su pretensión de hablar con él sobre la culminación del Estatuto de Gernika.

Precisamente, este es uno de los compromisos adquiridos en el pacto de investidura del PNV y el PSOE de octubre de 2023, para que el que se estableció un plazo de dos años. Este acuerdo, que suscribieron el propio Pedro Sánchez y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se ha incluido en el documento alcanzado para reeditar el actual Gobierno Vasco.

Además del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que comprendería todas las competencias, incluida de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social —que conlleva una mayor complejidad—, este pacto recogía "la actualización y ampliación" del autogobierno vasco, y "el reconocimiento nacional" de Euskadi.

La cita con Pradales será previa a la que mantendrá el día 30 la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que pedirá que se ponga en marcha, "lo antes posible", la Comisión Bilateral Permanente para impulsar los traspasos.