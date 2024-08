Puigdemont anuncia que ha emprendido su regreso y convoca a los medios mañana a las 09:00 en Barcelona

Política -

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado en sus redes sociales que ha iniciado su regreso a Cataluña con intención de asistir al debate de investidura del socialista Salvador Illa.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 07/08/2024 10:46 (UTC+2)

última actualización: 07/08/2024 13:09 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Puigdemontek iragarri du bere itzulera abiatu duela eta bihar 09:00etarako deitu ditu hedabideak Bartzelonan

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont —en el exilio desde 2017, tras la declaración de independencia— ha anunciado este miércoles que ha "emprendido el viaje de retorno del exilio" para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa, quien tiene asegurados los votos de ERC y los comunes para ser elegido presidente.

Con una escenografía que no revela ni dónde ni cuando ha sido grabado el mensaje, junto a las banderas catalana y europea y delante de una pared blanca, Puigdemont reitera su intención de regresar. "En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática", señala, antes de recordar que tampoco el exconseller y diputado de Junts Lluís Puig puede asistir "libremente" al pleno, ya que el Tribunal Supremo "se niega a obedecer la Ley de Amnistía", pese a que está "en vigor y es de obligada aplicación". "Este desafío debe ser contestado y confrontado. Por esto, he emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino hacia la normalidad democrática que el fin de la represión política", añade

Por su parte, JxCat ya ha convocado un acto de recibimiento a Puigdemont en Barcelona para mañana jueves a las 09:00 horas. El acto, previsto en el paseo Lluís Companys, cerca del Parlament, se celebrará justo antes de que, a las 10:00 horas, se inicie el debate de investidura. El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ya ha alertado de que si detienen al expresidente no puede "aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad", por lo que, ha dicho, sería un planteamiento idóneo y adecuado aplazarlo.

Como es habitual, los Mossos d'Esquadra establecerán un amplio dispositivo de seguridad en que blindarán los accesos al Parlament, situado en el Parc de la Ciutadella, para garantizar la seguridad de la sesión parlamentaria.

Entidades independentistas ya han anunciado que se manifestarán en contra de la investidura de Illa, y el partido ultraderechista Vox también ha convocado una concentración a las 09:30 horas en las inmediaciones del Parlament.

Cabe recordar que sobre Puigdemont sigue pesando una orden de detención y los Mossos d'Esquadra tienen órdenes de arrestarlo.