Puigdemont: "Tenemos capacidad para entrar y para salir, para desafiar a un Estado represor"

Política -

HUIDA PUIGDEMONT

El expresidente de la Generalitat ha ofrecido sus primeras declaraciones tras su breve aparición y posterior huida de España el pasado jueves. Puigdemont ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía porque quiere poder hacer política "en condiciones de normalidad".

eitb media

publicado: 10/08/2024 21:38 (UTC+2)

última actualización: 10/08/2024 21:42 (UTC+2)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado que su presencia en Barcelona esta semana y su regreso a Waterloo (Bélgica) sin ser detenido prueba varias cosas: "La primera, que nosotros tenemos capacidad para entrar y para salir, para desafiar a un Estado represor" y "que no nos rendimos, y que yo no he ido a entregarme". Así lo ha declarado este sábado en una entrevista a TV3 desde Waterloo (Bélgica).

Puigdemont ha hecho su primera comparecencia ante un medio de comunicación desde el pasado jueves, cuando huyó de España tras ofrecer un breve mitin en un acto convocado por Junts per Cataluña. Las declaraciones han sido grabadas en su despacho de Waterloo y en el jardín de su residencia.

En ese mismo vídeo el expresidente ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía porque quiere poder hacer política "en condiciones de normalidad". Asimismo, ha constatado que "hay un tribunal que se está rebelando contra las leyes aprobadas por su parlamento. Eso no es aceptable. Eso no lo puede aceptar ningún Estado de derecho".

Sobre su aparición y posterior huida, ha explicado que activaron un plan "que parecía imposible" y que su objetivo al entrar y salir de España era "desafiar a un Estado represor": "Activamos un plan que nos parecía imposible, que no daba muchas posibilidades de éxito. Yo estaba convencido de que podía acabar fácilmente detenido", ha dicho. Pero ha destacado que, "si salía bien", ese plan le permitía demostrar la fuerza de sus objetivos.

El regreso de Puigdemont a Barcelona siete años después de su marcha a Bélgica, sin que fuera detenido por los Mossos d'Esquadra, a pesar del operativo diseñado por la policía autonómica, ha causado polémica entre la policía autonómica y el expresident.