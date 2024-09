Pello Otxandiano califica como "esperpento político" la discusión pública sobre el TAV

El portavoz de EH Bildu opina que existen "intereses territoriales" en la forma de defender las distintas opciones para la conexión con Navarra. En cuanto al control parlamentario de su partido sobre el Gobierno, entiende que "entra dentro de la normalidad que exista actividad parlamentaria."

EITB Media

publicado: 04/09/2024 10:42 (UTC+2)

última actualización: 04/09/2024 12:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: AHTari buruzko eztabaida publikoa "esperpento politikotzat" jo du Pello Otxandianok

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha calificado como "esperpento político" la discusión pública que dirigentes de instituciones vascas han realizado estos días sobre la posible conexión del Tren de Alta Velocidad con Navarra. En sus palabras, estas cuestiones podrían ser "motivo de rendición de cuentas y dimisiones".

En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Otxandiano ha mostrado sus dudas respecto al impulso de los responsables políticos, "que son del mismo partido", para defender una u otra conexión, pero opina que "entran en juego intereses territoriales", y que "no hay una visión de cómo articular el país y organizar los flujos demográficos".

Preguntado por si se decanta por Ezkio-Itsaso o por Vitoria-Gasteiz, el portavoz de EH Bildu ha dejado claro que su partido ya ha propuesto otra alternativa: "un tren de altas prestaciones que conecte Vitoria-Gasteiz con Iruña y Burgos que aproveche el ancho de vía actual y que sirva para el transporte de mercancías y como tren de cercanías".

Por otra parte, el líder de EH Bildu no ha querido entrar a valorar la decisión de ELA de no acudir a la mesa sobre el sistema de salud que tendrá lugar el jueves, pero ha dejado claro que EH Bildu jamás ha tenido dudas sobre su presencia: "Para regenerar Osakidetza, tienen que cambiar muchas políticas públicas. No se nos ha ocurrido no estar."

Sin embargo, no cree que su presencia en esta mesa que tratará temas a largo plazo no está reñida con pedir cambios urgentes "en la OSI de emergencias, por ejemplo," mediante el debate parlamentario. "Entra dentro de la normalidad que la oposición tenga actividad parlamentaria", ha respondido al preguntarle por la petición de comparecencia del Consejero de Sanidad y la batería de preguntas que EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco.

"Es nuestra responsabilidad hacer una oposición responsable", ha dicho y considera que eso pasa por debatir en el Parlamento. "Hay una parálisis de siete meses del Parlamento y el país se tiene que poner en marcha", ha dicho.

Otxandiano asegura EH Bildu "no ha roto el pacto de no agresión" y apela a la "responsabilidad en el lenguaje y en la semántica", afirmando que "catalogar como agresión" la actividad parlamentaria "es una hipérbole que tiene una carga política importante".

El líder de la oposición ha informado también que ha enviado al lehendakari Pradales sus aportaciones al documento sobre el pacto ético, en el que ha echado en falta "definir las causas" que llevarían a una situación de crispación y polarización, así como la forma de "plantear soluciones junto a la sociedad civil". En este sentido, apuesta por articular un proceso deliberativo en temas como la transición energética.