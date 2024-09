Lluís Llach: "Los independentistas tenemos más motivos que nunca para confrontar con el Estado español"

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, ha querido dejar claro que pese a la perdida de apoyo parlamentario, el independentismo catalán continua fuerte entre la sociedad. Y que ahora le toca a la sociedad rehacer el camino que no ha sido posible con los partidos.

publicado: 10/09/2024 21:21 (UTC+2)

última actualización: 10/09/2024 22:06 (UTC+2)

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi el presidente de la ANC, Lluís Llach, se ha mostrado confiado en que el independentismo pueda a volver a sacar musculo en la manifestación convocada para mañana en el día de la Diada catalana. Según Llach la perdida de apoyo parlamentario de los partidos catalanes no es más que un síntoma de "hartazgo del electorado", pero recuerda que el no acudir a las urnas no significa que esos potenciales electores hayan dejado de ser independentistas.

Sobre la situación de Esquerra ha asegurado estar viviendo atónito las discrepancias internas del partido y advierte de que "es posible que Esquerra pague un precio electoral aún más caro" del que ya ha pagado en las últimas elecciones.

Llach ha calificado de filfa la financiación singular y ha asegurado que "Catalunya sufre un expolio" que le impide desarrollar unas estructuras avanzadas.