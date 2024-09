El Congreso pide reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela con el apoyo de PNV y el no de PSOE

No ha habido sorpresas y la iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox, PNV, Coalición Canaria, UPN y el voto en contra del PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno.

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno español a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela del 28 julio y, por lo tanto, presidente legítimo de Venezuela, con los votos a favor del Partido Popular Vox, UPN, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco.

La iniciativa pide también que el Ejecutivo exija al gobierno de Nicolás Maduro el "cese inmediato de la represión", promover la "reinstauración" de sanciones a los dirigentes venezolanos y apoyar la comparecencia del Centro Carter para que detalle sus conclusiones sobre los comicios.

La proposición no de ley presentada por el PP ha contado con 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención (la de José Luis Ábalos). Sin embargo, no tiene efectos prácticos ni jurídicos. El PNV ha decidido dejar el bloque de la investidura y apoyar esta propuesta con el argumento de que no hacerlo supondría una victoria para Nicolás Maduro.

La iniciativa se discutió el martes, 10 de septiembre, en el primer pleno en el Congreso tras las vacaciones estivales.

Junts per Catalunya no desveló su posición en el debate y en el momento de la votación ha estado ausente, para poder asistir a los actos de la Diada en Barcelona. En su momento, solicitó a la Mesa que las iniciativas del este miércoles se pudiesen votar el martes o el jueves, pero la Mesa no tuvo en cuenta su consideración.

A lo largo del debate estuvieron presentes los opositores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Carolina González, la hija de Edmundo González, quien se encuentra desde el domingo en Madrid a la espera de que se le conceda asilo político.