Política

Protestas del 25-S

Las marchas hacia el Congreso dan inicio de las protestas del 25-S

Redacción

25/09/2012

La protesta para 'rodear' el Congreso llegará a su destino a las 18:00 horas.

Los alrededores del Congreso de los Diputados son escenario de una nueva protesta ciudadana, esta vez, para pedir la dimisión en pleno del Gobierno de Mariano Rajoy y el inicio un proceso constituyente, y para "rescatar" simbólicamente la sede de la soberanía española que es víctima, aseguran, de "un secuestro llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con la colaboración de la mayoría de los partidos políticos".

Aunque la protesta estaba convocada para las 18:00 horas, cientos de personas se han concentrado desde el mediodía en la glorieta de Atocha y en la plaza de España de Madrid dentro de la iniciativa "Rodea el Congreso", exhibiendo pancartas y camisetas contra los "recortes".



En ambas concentraciones los asistentes han explicado que la Policía Nacional ha parado varios autobuses, en las proximidades de Madrid, con personas que van a participar en el 25S, a los que ha identificado y, en algunos casos, cacheado. Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que la Policía Nacional ha efectuado controles en varios autobuses, en los que ha habido identificaciones y registros.







'Rodea el Congreso', desde las 18:00



Bajo el lema 'Rodea el Congreso', los manifestantes, convocados por la Coordinadora 25S y la plataforma ¡En Pie!, tratarán de crear un "cinturón triangular" a partir de las 18:00 horas en torno a la Cámara Baja, donde, como es habitual cada martes, los diputados estarán participando en la correspondiente sesión plenaria semanal.

Aunque los organizadores de la acción han asegurado que su intención no es "ocupar el Congreso" sino "rodearlo" y "andar alrededor", así como que no impedirán el tránsito de los diputados ni interrumpirán el funcionamiento interno de la institución.

Según han explicado fuentes policiales, la Policía ha decidido blindar la Cámara con un dispositivo compuesto por un total de 1.350 agentes de antidisturbios puesto en marcha desde esta misma noche.

En cuanto a lo que pasará al final de la jornada, en el caso de que consigan al menos rodear el Congreso, los representantes de los organizadores han confirmado que no tienen intención de acampar en los alrededores, si bien han explicado que su deseo es que la acción, constituya "un punto de partida" de cara a próximas movilizaciones.



A pesar de que los coordinadores han decidido no solicitar autorización a la Delegación del Gobierno en Madrid al considerar la protesta una acción de desobediendia civil, la institución dirigida por Cristina Cifuentes ha informado de que, a petición de un particular, ha autorizado algunas de las concentraciones convocadas para el martes, pero no las marchas que tienen previsto aproximarse al Congreso a partir de las 18:00. Asimismo, ha fijado como hora límite las 21:30 horas de la noche.