Aizpurua no cree que el mandato de Sánchez esté en las últimas, a pesar de la "difícil situación" que vive

LUZIA ZUGADI | EITB MEDIA

publicado: 20/09/2024 10:25 (UTC+2)

última actualización: 20/09/2024 10:25 (UTC+2)

Ante los rumores sobre una supuesta crisis que sufre el Gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha dicho que no cree que la situación sea "tan dramática" y así lo ha manifestado este viernes en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.

En la entrevista ha admitido que en este último año —excepto en Cataluña— el Gobierno de España ha dado "pocos pasos". Por ello, ha opinado que les toca seguir trabajando para que la legislatura siga adelante. "Esa es nuestra responsabilidad. Espero que de alguna manera la legislatura siga y concluya su camino", ha señalado.

Para ello, según ha subrayado, no es imprescindible que los presupuestos salgan adelante, aunque sabe que son "importantes". Pese a las dificultades y consciente del riesgo que supone no aprobar las cuentas, Aizpurua ha recordado que otros gobiernos también han salido adelante sin la aprobación de los presupuestos. "Por lo tanto, no tenemos porqué hablar de un final", ha indicado.

"Somos optimistas, ya que hay opciones. Hemos arrancado las negociaciones", ha adelantado. En ese sentido, ha destacado que en principio el Gobierno tiene intención de aprobar los presupuestos.

Sobre el debate territorial, Aizpurua ve opciones de declarar un estado plurinacional, "siempre y cuando los que creemos en eso hagamos el esfuerzo en conseguirlo". "Es un asunto que irá con calma. Para empezar tenemos que consensuar un planteamiento común en Euskal Herria y será después cuando lo discutamos en Madrid", ha concluido.