Huelga general: 26-S

Un diputado de Amaiur denuncia haber sido golpeado por la Policía

Redacción

26/09/2012

El diputado de Amaiur por Navarra, Sabino Cuadra, ha criticado que ha sido golpeado en dos ocasiones por la Policía en los incidentes que se han producido cerca del Corte Inglés de Pamplona.

El diputado de Amaiur por Navarra, Sabino Cuadra, ha criticado que este miércoles ha sido golpeado en dos ocasiones por agentes de la Policía Nacional en los incidentes que se han producido alrededor de El Corte Inglés de Pamplona con motivo de la jornada de huelga general.

Sabino Cuadra ha asegurado, en declaraciones a los medios antes de asistir a la manifestación central que se celebra en Pamplona, que ha recibido varios porrazos en dos momentos distintos en las inmediaciones de la estación de autobuses y El Corte Inglés.

Según ha explicado, en ambos casos ha exhibido ante los agentes su carné de diputado en el Congreso y ha pedido sus números de identificación. Le han sido facilitados el número de un agente y de un mando policial. "Voy a hablar con mi abogada y en función de eso veremos la posibilidad de interponer acciones legales", ha indicado.

Sabino Cuadra ha sostenido que "en la Estación de Autobuses, por interesarme por un compañero que parecía que iban a detener o por lo menos iban a cogerle, que no ha hecho absolutamente nada, nada más llegar donde el policía y decirle que era diputado me ha dado un porrazo". "Le he sacado mi documentación de diputado y le he pedido que se identificara, se ha negado y me ha dado un empujón, y al ver que estaba metiendo bastante la pata ha salido corriendo", ha asegurado.

Ha continuado señalando que "posteriormente, he ido a auxiliar a una compañera que ha sido golpeada brutalmente y en ese momento ha venido otro policía al que desde el primer momento le he mostrado la documentación de diputado y me ha soltado dos porrazos en la espalda y en la pierna".

Sabino Cuadra ha censurado "la impunidad y la brutalidad con la que la Policía está actuando en esta huelga general, que se está desarrollando de forma pacífica y ordenada y donde los únicos incidentes que se están produciendo son los provocados por la Policía".



