Pérez Iglesias ve "inaceptable el acoso especialmente en contextos universitarios"

Preguntado si considera que comentarios homófobos, sexistas o machistas son compatibles con el ideario de una universidad, ha indicado que en su opinión no lo son "y no solo de una universidad".

publicado: 29/09/2024 12:09 (UTC+2)

última actualización: 29/09/2024 18:15 (UTC+2)

El consejero de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha advertido de que "el acoso es inaceptable especialmente en contextos universitarios y, por tanto, hay que "rechazar" el sufrido por un profesor de la UPV/EHU este pasado viernes. Asimismo, ha añadido que, si las opiniones que ha hecho públicas en redes sociales "son incompatibles con el ideario" de la universidad, es esta la que debe "determinar lo que debe hacer".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi se ha pronunciado de este modo preguntado por el episodio vivido en el campus de Leioa.

Elecciones al rectorado

Pérez Iglesias ha considerado que "lo ideal" es que las elecciones al rectorado de la UPV/EHU cuenten con "dos o tres candidatos" para que se produzca "un contraste de proyectos".

La universidad pública vasca ha dado luz verde esta semana al proceso electoral que terminará con la designación de rector o rectora que la dirigirá, cuya votación tendrá lugar el 26 de noviembre y, en caso de que sean necesarias dos vueltas, también el 3 de diciembre.