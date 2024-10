EH Bildu niega que el acuerdo sobre la 'Ley Mordaza' "deje desarmados" a los agentes

La portavoz de la coalición soberanista en el Congreso sostiene que la norma del PP dio "muchísimos más privilegios a las Fuerzas de Seguridad", y "eliminó derechos a la ciudadanía". La nueva ley, afirma, será "más respetuosa, mucho más garantista".

Euskaraz irakurri: "Mozal Legea"ren inguruko akordioak ez ditu agenteak "armagabetuta" utziko, EH Bilduren esanetan

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha negado que el acuerdo pactado con el Gobierno español sobre la "Ley Mordaza" suponga un "desarme" a los policías, quienes "tienen a su disposición muchísimo material antidisturbios para poder hacer la labor que les corresponda", al margen de las pelotas de goma.

Precisamente, el pacto anunciado ayer acabará, entre otros, con el uso de este material y rebajará la penalización de la desobediencia y las faltas de respeto a los agentes. El ejecutivo y varios grupos del bloque de investidura tienen previsto presentar este viernes una proposición no de ley, que de contar con los apoyos necesarios, se convertirá en una nueva ley sobre Libertades y Seguridad ciudadana.

Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil coincidieron ayer en rechazarla al entender que "desprotege" a los agentes y "merma" el principio de autoridad.

Preguntada por ello en una entrevista concedida a RNE, Aizpurua ha subrayado que las pelotas de goma "hacen muchísimo daño, tienen muchísimo riesgo, no tienen trazabilidad, es muy difícil seguir una vez que se disparan para dónde van". Según ha recordado, en Euskadi no están prohibidas pero la Ertzaintza no las usa "después de unos lamentables hechos que pasaron, el último fue el de Iñigo Cabacas".

En cuanto a las rebajas de posibles sanciones ante las faltas de respeto a la autoridad y desobediencias, ha recordado que la "Ley Mordaza" dio "muchísimos más privilegios a las Fuerzas de Seguridad", y eliminó "derechos a la ciudadanía" y creó "indefensión". Según ha precisado, con la aplicación de esta norma se han impuesto multitud de multas "por cuestiones como una mala mirada, un pin que no le gusta a un determinado agente de Policía, una camiseta reivindicativa que tampoco le gusta".

Así, ha defendido que la nueva ley "garantizará y protegerá los derechos de la ciudadanía" porque "modula, regula y cambia infinidad" de aspectos de la norma de 2015.

Por último, se ha referido a las declaraciones del portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, quien aseguró que las FSE estarán "en manos de quien lleva en sus listas a los que les mataban". Según Aizpurua, el PP que "algún día tendrá que asumir que somos un partido como otro cualquiera, democrático, al que nos vota mucha gente, y cada vez más".

Montero: "Puedo confirmar que hemos llegado a un acuerdo"

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado que ha sido EH Bildu quien ha decidido hacer público el acuerdo. "Desconozco el motivo, pero puedo confirmar que en los tres elementos en los que había discrepancia por parte de esta formación política, respecto a la tramitación ya muy avanzada en la legislatura anterior, se han planteado las enmiendas correspondientes y hemos llegado a un acuerdo", ha dicho.

Podemos avisa al Gobierno de que no tiene su apoyo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana no supone una "derogación" de la denominada Ley Mordaza y que, como todos los pactos impulsados por el PSOE en esta legislatura, supone "mucho titular y poca transformación".