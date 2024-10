El PP suspende las conversaciones con el Gobierno español sobre inmigración

Así, no se celebrará la reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, prevista para este lunes.

agencias | eitb media

publicado: 05/10/2024 12:47 (UTC+2)

última actualización: 05/10/2024 12:47 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: PPk bertan behera utzi ditu migrazioaz hitz egiteko Espainiako Gobernuarekin izan behar zituen elkarrizketak

El PP ha anunciado que suspende las conversaciones con el Gobierno español sobre inmigración y que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, no se reunirá el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a pedir ayuda a la Unión Europea, tal y como ha pedido la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Tellado ha comunicado a Torres que se suspenden las conversaciones "hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España", ha informado el PP, que ha pedido al Gobierno que remita la documentación y las comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión y no ha obtenido respuesta.

Por su parte, el PSOE canario ha pedido esta mañana al PP "que deje de enfangar con bulos la política y los posibles acuerdos en materia migratoria" y ha negado que el Gobierno de España rechace la ayuda de Europa a las islas para gestionar la crisis humanitaria que se vive en ellas.