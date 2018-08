Política

Fundación Sabino Arana

Ibarretxe: 'Soplan vientos a favor del derecho a decidir'

Redacción

27/09/2012

El exlehendakari Ibarretxe defiende en su libro el modelo del autogobierno vasco y un acuerdo político en torno al derecho a decidir de la sociedad vasca.

El ex lehendakari Juan José Ibarretxe ha asegurado hoy en Bilbao que "soplan vientos a favor del derecho de decidir" en los países del primer mundo.



"Soplan vientos a favor del derecho a decidir. Pero no soplan viento aquí en Euskadi o en Cataluña, sino en el primer mundo", ha indicado mencionando los casos de Suecia, Flandes y Quebec. "Hay un binomio en el mundo en materia política que se denomina 'voice-exit'. "O me das voz, o me respetas, o me marcho", ha explicado.



Estas declaraciones de Ibarretxe han surgido en la presentación de su libro "El caso vasco: El desarrollo humano sostenible", un acto celebrado en la Fundación Sabino Arana de Bilbao.



"Un nuevo marco jurídico-político"



"La brecha estratégica existente para abordar la necesaria segunda transformación económica, social y política de Euskadi es sólo superable con un nuevo marco institucional" ya que en opinión del ex lehendakari "el techo competencial derivado del actual marco legal supone una limitación para aumentar los niveles de competitividad empresarial y de bienestar social".



Para dar respuesta a las demandas de mayor nivel de autogobierno y afrontar el futuro con garantías, "se precisa de un nuevo marco jurídico-político de relación con el Estado español", ha solicitado.