Política

Independencia de Cataluña

El Gobierno, dispuesto a usar los instrumentos para frenar la consulta

Redacción

27/09/2012

Soraya Sáenz de Santamaría ha indicado que hay instrumentos suficientes para frenar un referéndum como el anunciado por el presidente catalán, Artur Mas, y que el Gobierno "está dispuesto a usarlos".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este jueves que hay instrumentos suficientes para frenar un referéndum como el anunciado por el presidente catalán, Artur Mas, y que el Gobierno "está dispuesto a usarlos".



Así ha respondido la vicepresidenta al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que esa convocatoria no sería conforme a la Constitución y afectaría a todos los españoles, a quienes habría que consultar.



"Esa convocatoria sería por tanto no conforme con la Constitución", ha destacado la vicepresidenta.



La también portavoz del Gobierno ha remarcado: "No solo hay instrumentos jurídicos y judiciales para pararlo, sino además hay un Gobierno, este Gobierno, que está dispuesto a usarlos".



Sáenz de Santamaría ha explicado dos ejemplos de estos instrumentos. En el primer caso ha recordado que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley catalana de consultas, pero estableció que estas dependen "directamente" de la decisión que adopte el Estado en ejercicio de su competencia de autorización.



Ese levantamiento de suspensión de la ley catalana, que recurrió el Gobierno central, se hizo sin perjuicio de preservar el "interés general", ha añadido la vicepresidenta, quien ha dicho que se podría pedir al Constitucional una revisión de esa decisión para dejar en suspensión ciertos preceptos de la norma y sin efecto cualquier referéndum convocado en virtud de la misma.



En segundo lugar, ha explicado que otro instrumento que se podría adoptar sería recurrir esa hipotética consulta ante el Tribunal Constitucional, "con la ventaja" de que sería suspendida automáticamente en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.