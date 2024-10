Indignación entre las víctimas de ETA por el uso de una fotografía en el Congreso

En el pleno de ayer, el portavoz del PP sacó una imagen con fotografías de doce socialistas asesinados por ETA, preguntando al PSOE si iba a ser capaz de mirar a los ojos a sus familias. La respuesta de algunos familiares de esas víctimas no ha tardado en llegar.

IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA

publicado: 10/10/2024 10:17 (UTC+2)

última actualización: 10/10/2024 11:03 (UTC+2)

El Partido Popular aprovechó el pleno sobre migración de ayer en el Congreso para cargar contra el Gobierno de España por la reforma de la sobre intercambio de información de antecedentes penales. En medio de un tenso debate, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, mostró una imagen con fotografías de doce cargos socialistas asesinados por ETA, mientras su compañera de bancada, Macarena Montesinos, se reía señalando el cartel. Una actuación que ha provocado enfado e indignación entre las víctimas, especialmente, entre las que vieron los rostros de sus familiares en las imágenes.

María Jauregi, hija del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jauregi, fue una de las primeras en expresar su rechazo. Lo hizo a través de un mensaje lanzado en la red social X en la pedía a Tellado que no use la imagen de su padre como arma arrojadiza: "A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de 'aita' (padre en euskera) como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria", escribió.

Poco después, en la misma red social, Josu Elespe, hijo del exconcejal socialista de Lasarte Froilán Elespe, hablaba del uso "carroñero" de la imagen de su padre: "Menos mal que lo que diga este hombre me la repanpinfla en grado extremo, sino ver como sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito".

También ha mostrado su indignación Sandra Carrasco, hija del exedil del PSOE Isaías Carrasco, llamando "sinvergüenzas" a los populares: "Lo de dejar de utilizar a las victimas no va con vosotros no? Sois unos sinvergüenzas. No quiero volver a ver la foto de mi padre en tus manos".

El periodista Gorka Landaburu, quien fue víctima de un atentado de ETA, ha ido más allá y ha dicho que "el PP debería cesarles inmediatamente", en referencia a Tellado y Montesinos. "¿Dónde estaban estos dos energúmenos cuando ETA existía? No es soportable ni tolerable la instrumentalización de las víctimas de ETA. Han traspasado todas las líneas de dignidad y de respeto mínimo que hay que tener".

La última en mostrar su rechazo ha sido la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, quien ha cargado el PP con un contundente mensaje en la red X. "Esta imagen será de las más repugnantes que me ha tocado ver en mi vida. Resume a la perfección lo que significan nuestros familiares asesinados por ETA para vosotros. ¡Quitar vuestras sucias manos de encima de nuestros seres queridos! No podéis dar más asco".