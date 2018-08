Política

Transparencia Internacional

'Habrá abuso de poder si no se cambia la regulación de los partidos'

Redacción

28/09/2012

Transparencia Internacional ha alertado este viernes de la debilidad de las instituciones españolas y del riesgo de "abuso de poder" si no se cambia el sistema electoral y la regulación de los partidos, formaciones opacas con escasa democracia interna que se "adueñan" de las instituciones cuando gobiernan.



Ésta es una de las principales conclusiones del informe "Marco de integridad institucional en España", presentado hoy por la organización no gubernamental como parte un proyecto internacional en el que han participado 25 países europeos.



Transparencia Internacional (TI) ha estudiado los doce pilares institucionales del país -desde el legislativo, el ejecutivo y el judicial, al Tribunal de Cuentas, los partidos o los medios de comunicación- y ha constatado las "debilidades" que se derivan de su "politización".



El origen del problema, según el informe, está en el sistema electoral y en el modelo de partidos diseñado en la Transición, ya que se priorizó la estabilidad y la gobernabilidad del país a costa de la representatividad.



"Cuando alguien gana unas elecciones con mayoría absoluta, tiene una inmensa capacidad de abusar del poder y no hay suficientes elementos de control para paliar esos riesgos", ha subrayado el investigador principal del estudio, Manuel Villoria, apuntando a los dos principales partidos del país: el PP y el PSOE.



El informe, ha explicado Villoria, no apuesta por la "antipolítica" porque "una sociedad democrática no puede vivir sin política y sin partidos", pero sí demuestra que éstos deben reaccionar.



Entre las principales carencias de las formaciones políticas, destaca su falta de democracia interna y de representatividad ante los ciudadanos, así como el bajo nivel de transparencia en la gestión y control de los recursos públicos que les son asignados.



Se añade a esta situación un sistema de listas cerradas y bloqueadas, que deja en manos de la maquinaria de los partidos la decisión clave de quién entra en los órganos representativos nacionales, regionales y locales.