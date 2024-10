Vivienda, cuidados, emancipación juvenil y transición ecosocial, ejes principales de la propuesta de EH Bildu

El portavoz de la coalición soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha presentado la oferta y se ha mostrado convencido de que "se abre una fase de diálogo". EH Bildu ha solicitado reuniones tanto al PNV como al PSE-EE y ha confiado en que estas se celebren "en los próximos días".

Agencias | EITB Media

publicado: 16/10/2024 18:56 (UTC+2)

última actualización: 16/10/2024 19:24 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Etxebizitza, zaintza, emantzipazioa eta trantsizio ekosoziala, EH Bilduren proposamenaren ardatz nagusiak

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha presentado la propuesta de su formación para un acuerdo global para los presupuestos de 2025 que busca "abordar algunos de los problemas estructurales más urgentes" en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Esta iniciativa pone en el centro temas como la emancipación juvenil, los cuidados, la vivienda y la transición ecosocial, con el objetivo de "corregir el rumbo de las políticas públicas que, hasta ahora, no han dado respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía".

Otxandiano ha comparecido en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, acompañado por los portavoces de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, Álava, Eva López de Arroyabe, y Bizkaia, Iker Casanova, donde se ha felicitado por la "buena acogida" de esta propuesta, que hicieron pública el pasado viernes, por parte de sus interlocutores.

Así, se ha mostrado convencido de que "se abre una fase de diálogo" en torno a los presupuestos de 2025. EH Bildu ha solicitado reuniones tanto al PNV como al PSE-EE y ha confiado en que estas se celebren "en los próximos días".

La propuesta de acuerdo global de EH Bildu incluye diferentes ámbitos de las políticas públicas, entre los que están garantizar el acceso a la vivienda. Para ello, la coalición soberanista considera "imprescindible cambiar las reglas de juego del mercado inmobiliario".

"No es suficiente con simplemente fomentar la oferta, porque si no se alteran las reglas de juego del mercado inmobiliario, no vamos a ser capaces de satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda, que es un derecho recogido por ley", ha defendido Otxandiano.

Asimismo, ha incidido en que "hay que poner freno a la especulación y a los intereses rentistas", lo que exige "regulación para intervenir el mercado inmobiliario, tal como ha dicho hoy mismo el Banco de España en relación al mercado de alquiler".

Así, EH Bildu aboga por "topar los alquileres, movilizar la vivienda vacía, poner tope a los pisos turísticos, y sobre todo y, ante todo, destinar todos los recursos públicos a dotarnos de un parque de vivienda público que se disponga al mercado en forma de alquiler".

En segundo lugar, apuesta por establecer un salario mínimo interprofesional "propio" y ha señalado que, pese a que no se tiene competencia para ello en la Comunidad Autónoma Vasca, "se puede hacer haciendo un ejercicio de soberanía". Según ha explicado, la forma de implementar en los tres territorios un SMI "acorde a nuestras características socioeconómicas" es "un acuerdo interprofesional entre patronales y sindicatos".

En tercer lugar, Pello Otxandiano ha incidido en la necesidad avanzar hacia un "sistema público comunitario" que "garantice la dignidad de los usuarios, así como la de los trabajadores del sector". Para ello, ha considerado que "es momento de plantear cambios estructurales en cuanto al acceso a los servicios y la mejora de la calidad de las prestaciones, como es, por ejemplo, eliminar el interés lucrativo de la prestación de los servicios sociales".

Respecto a las prestaciones familiares, EH Bildu cree que es "imprescindible" acordar un nuevo sistema de prestaciones, "redefiniendo diferentes bonificaciones fiscales que existen actualmente y las ayudas públicas que actualmente están en vigor".

Asimismo, con respecto a la transición ecosocial, la coalición soberanista apuesta por dar "dar un paso adelante" ante la "situación de bloqueo" actual respecto al despliegue de las energías renovables, "en un momento que es crítico para la transición energética".

A su entender, esto requiere de una planificación pública para definir "qué despliegue de las energías renovables queremos hacer, y esto hay que hacerlo con la gente, y eso exige un proceso deliberativo a escala que no se ha conocido en la historia reciente de este país". "Tiene que ser un despliegue democratizador y democrático ordenado y cohesionado en términos de país", ha añadido.

EH Bildu apuesta también por una "movilidad sostenible, pública y accesible" y por un sistema alimentario "saludable y de kilómetro cero que nos puede conectar el consumo con la producción", para lo que ha instado a llevar a cabo "políticas públicas y estrategias comunitarias eficaces".