El portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Eibar anuncia su dimisión tras el pacto con el PSE-EE

En una carta enviada a sus compañeros y compañeras de partido de Eibar, anuncia que renunciará a su acta de concejal. Lo hace, según explica, por el pacto de Gobierno firmado con los socialistas.

IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA

publicado: 17/10/2024 08:07 (UTC+2)

última actualización: 17/10/2024 10:37 (UTC+2)

"El acuerdo alcanzado supone, desde mi punto de vista, aparcar nuestros proyectos y posibilitar los del otro. No creo que sea un acuerdo digno, y, por tanto, no me siento capaz de llevarlo a cabo. Los jeltzales nos merecemos que nuestros representantes tengan plena convicción en su actuación". Con esas palabras, Josu Mendikute, portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Eibar anunciaba ayer su intención de dimitir como concejal. Lo hacía a través de una misiva enviada a sus compañeros y compañeras de partido en la villa armera, a cuyo contenido ha tenido acceso EITB Media.

Mendikute explica en la misiva que la decisión está motivada por el pacto de Gobierno firmado con el PSE-EE. Tras reconocer que renunciar al cargo "es una decisión dolorosa", afirma que "siempre" ha creído que para estar en un cargo público hay que cumplir dos premisas: "mantener las convicciones personales y que estas coincidan con el mandato del partido". En el caso de que esas premisas no coincidan, añade, "no tiene sentido" seguir en el cargo.

Tras 13 años de desencuentros, el PNV y el PSE-EE han alcanzado un acuerdo para formar un Gobierno de coalición en el Ayuntamiento eibarrés. Según indicaron ayer representantes de ambas formaciones, en una comparecencia conjunta, el objetivo del pacto es dotar de "estabilidad" al municipio e impulsar proyectos que "mejoren" la calidad de vida de la ciudadanía. El acuerdo les otorgará la mayoría absoluta: el PSE-EE cuenta con ocho concejales, el PNV y EH Bildu tienen seis ediles cada uno, y Elkarrekin Podemos, uno.

Precisamente, en la rueda de presa llamó la atención la ausencia de Mendikute, quien aseguró a EITB, en conversación telefónica, que dará todas las explicaciones sobre su actuación en los órganos internos del partido.