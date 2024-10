Andoni Ortuzar revelará al 20 de enero su decisión de seguir o no en la presidencia del EBB

Precisamente, ese día arrancará el proceso interno para elegir al presidente del partido para los próximos cuatro años y a los ocho nuevos burukides del Euzkadi Buru Batzar.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 22/10/2024 12:56 (UTC+2)

última actualización: 22/10/2024 12:56 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Andoni Ortuzarrek urtarrilaren 20an jakinaraziko du EBBko presidentetzan jarraituko duen ala ez

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, revelará el próximo 20 de enero, día de la Tamborrada de San Sebastián, su decisión de seguir o no en la presidencia de la Ejecutiva nacional de la formación jeltzale. Precisamente, ese día arrancará el proceso interno para elegir al presidente del partido para los próximos cuatro años y a los ocho nuevos burukides del Euzkadi Buru Batzar.

Hace unos días Ortuzar aseguró que, en su "fuero interno", tiene tomada "hace mucho tiempo" la decisión de continuar en el cargo o no, pero no lo ha querido revelar hasta el momento para preservar la libertad de los militantes a elegir a sus dirigentes y no condicionar el proceso interno que culminará en la Asamblea General que se celebrará en San Sebastián durante los días 29 y 30 de marzo en la capital guipuzcoana.