Begoña Gómez rechaza declarar en la Asamblea de Madrid y señala que tiene "un objetivo político evidente"

La esposa de Pedro Sánchez ha tomado la palabra durante un minuto para reivindicar su carrera profesional y para vaticinar que "más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio". Gómez era la primera citada en la comisión para aclarar si recibió trato de favor en la Complutense.

publicado: 13/11/2024 11:36 (UTC+1)

última actualización: 13/11/2024 12:11 (UTC+1)

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en su intervención en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La mujer del líder socialista ha sido la primera persona en comparecer en la comisión impulsada por el PP para "limpiar el nombre" de la UCM a raíz de las noticias que estaban publicándose en prensa sobre las cátedras de Gómez y sus másteres en este centro público.

Bajo una gran expectación mediática y un centenar de medios acreditados, la esposa del jefe del Ejecutivo, que ha acudido acompañada de su abogado, Antonio Camacho, ha arrancado su intervención anunciando su rechazo a responder a las preguntas de los grupos políticos, ya que, según ha dicho, las denuncias tienen "un objetivo político evidente".

"Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha resaltado. Previamente, ha explicado "en un minuto" el origen de su colaboración con la Complutense, que inició hace 12 años "como codirectora de un máster", y ha asegurado que desde hace 25 años trabaja en consultoría y docencia.

"He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado más de medio centenar de profesiones en el sector privado y en el tercer sector", ha concretado.

Sobre su actividad en la Complutense, ha dicho que fue en 2020 cuando esa colaboración con la universidad se "amplía" con la creación de una cátedra extraordinaria, a lo que ha justificado que se trata de una "práctica habitual" dentro de las universidades públicas" y, además, "no remunerada".

Junto a Gómez también intervienen en esta primera sesión el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado también por el juez Peinado en el marco del 'caso Begoña', y la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez-Vierna.

La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, además de apropiación indebida del software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía e intrusismo profesional.

Aunque debía comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo 18 de noviembre, Begoña Gómez presentó un escrito este lunes en el que informaba al juez Peinado de que no podrá acudir dado que estará de visita oficial en Brasil para asistir a la Cumbre del G-20.