Sánchez defiende la gestión de su gobierno por la DANA, mientras otros "no estuvieron a la altura"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de hacer "cero autocrítica" sobre la gestión de la DANA y dedicarse a "culpar a los demás". El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado "abandonar durante días y días" a las víctimas de la DANA por "cálculo político".

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 27/11/2024 10:32 (UTC+1)

última actualización: 27/11/2024 12:05 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Sanchezek bere gobernuak Valentziako hondamendiaren inguruan egindako kudeaketa defendatu du

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido la actuación del Gobierno central en la DANA y, por contra, ha apuntado a algunos responsables, en referencia a la Generalitat valenciana, que a su juicio "no estuvieron a la altura" y que por tanto tendrán que asumir la "culpa".

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de la emergencia causada por el temporal, Sánchez ha dicho que discrepa con el presidente autonómico, Carlos Mazón (PP) y considera que el sistema autonómico no ha fallado, pero sí lo han hecho algunas de sus piezas. "Sobre todo algunas personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella", ha lanzado.

Además, se ha mostrado a favor de llevar a cabo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades, pero considera que debe llevarse a cabo más adelante porque ahora no es el momento y hay tareas más urgentes: buscar a los desaparecidos, recuperar las infraestructuras y reconstruir las construcciones dañadas.

Feijóo le acusa a Sánchez de "esconderse" de la "corrupción": "Déjelo ya"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer "cero autocrítica" sobre la gestión de la DANA por parte del Gobierno y dedicarse a "culpar a los demás" cuando, a su juicio, debería haber declarado la emergencia nacional desde el primer momento. Además, ha afirmado que comparece "tarde" y "encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea", emplazándole a marcharse.

El líder de Vox, por su parte, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, de "abandonar durante días y días" a las víctimas de la DANA que asoló varios municipios de la Comunidad Valenciana por "cálculo político".

Tercer paquete de ayudas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas de 2274 millones de euros para reponer el parque automovilístico y el tejido productivo afectado por la DANA.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de la emergencia causada por el temporal, el presidente ha señalado que dicho paquete contará con 60 medidas para la "vuelta a la normalidad" y se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario.

Dentro de este paquete, se dará 'luz verde' a un plan de 465 millones de euros para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA, con ayudas directas a fondo perdido de 10 000 euros para comprar un vehículo que podrán sumarse a las indemnizaciones que ya está empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros.

Los vehículos adquiridos no tendrán que ser nuevos, e incluirán de forma retroactiva todos los que se hayan comprado desde el 29 de octubre en sustitución de otro siniestrado.

También se activará una nueva línea de 1200 millones de euros para que los autónomos y empresas industriales puedan reparar sus instalaciones, equipos y stocks de productos, y puedan realizar nuevas inversiones.

Sánchez ha anunciado a su vez que habrá préstamos bonificados de hasta seis millones para aquellas pymes afectadas que deseen adquirir tecnología y maquinaria de última generación, con una dotación total de 300 millones de euros.