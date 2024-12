Dufau: "Necesitamos un primer ministro que esté dispuesto a hablar con todos"

El diputado de EHBai dentro del Nuevo Frente Popular ha subrayado que la Asamblea está partida en tres, y que eso hace necesario buscar apoyos de unos y otros.

publicado: 09/12/2024 10:30 (UTC+1)

última actualización: 09/12/2024 10:30 (UTC+1)

Peio Dufau, el diputado de EHBai dentro del Nuevo Frente Popular en la Asamblea Nacional francesa, ha subrayado la necesidad de buscar un primer ministro que esté "dispuesto a hablar con todos", porque entiende que la división del Parlamento obliga a buscar apoyos de unos y de otros.

En una entrevista en Euskadi Irratia, el diputado labortano ha subrayado que la Asamblea está "dividida en tres: un tercio para la izquierda, otro para los centristas y derechistas, y otro para la extrema derecha".

Dufau ha recordado que Michel Barnier, el primer ministro recién destituido a través de una moción de censura, precisó del "apoyo silencioso" de la ultraderecha para llegar al poder, y ha admitido que el primer ministro izquierdista que ellos demandan también deberá contar con algún apoyo externo.

El diputado cree que en Ipar Euskal Herria se ha demostrado que se pueden lograr consensos sobre diferentes temas entre diferentes partidos, "desde la izquierda a la derecha, incluyendo a los abertzales", entre otros temas para hacer frente al problema de la vivienda.

Por ello, ha dicho que el objetivo no es "un nombre", sino poner a una persona que sea capaz de cambiar las cosas y de hablar con todos: "Alguien constructivo, que esté dispuesto a trabajar con todos". "Michel Barnier iba a ser esa persona, pero al final se ha visto que ha dado la espalda a la izquierda", ha criticado.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de repetir las elecciones ante una situación de bloqueo, Dufau ha respondido claramente que no lo quiere: "Como político responsable, creo que hay que lograr unas victorias para mejorar la situación de toda la sociedad. La situación es muy grave. La sociedad no quiere juegos políticos, quiere mejoras: en el ámbito de la vivienda, la agricultura, a favor del euskera… esos son los temas más candentes".

Ha negado que haya división en el Nuevo Frente Popular, y ha denunciado que es eso lo que busca el presidente Emmanuel Macron: "Decían que el Nuevo Frente Popular desaparecería en una semana, y seis meses después seguimos unidos".

Algunos agricultores se han mostrado enfadados por la destitución de Barnier, ya que esperaban unas ayudas que había anunciado. Dufau ha dicho que entiende el enfado, pero que se han reunido con ellos para darles cuenta de unas propuestas aún mejores. Entre otras, ha informado de que trabajan para ayudar en la venta de corderos, ya que en Iparralde tienen problemas para vender esos animales en el Estado español a causa de la enfermedad de la lengua azul.

Por último, y ante las palabras de Macron asegurando que las lenguas no oficiales del Estado francés "dividen" a la sociedad, Dufau le ha respondido que el presidente "no sabe ni de lo que habla". "Las lenguas construyen puentes. Es mejor saber dos idiomas que saber solamente uno", ha destacado. "Como diputado, seguiré defendiendo nuestros idiomas, intentando cambiar el punto de vista que se tiene desde París, mostrando que no hay que tener miedo a los idiomas, sino todo lo contrario", ha añadido.