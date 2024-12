PP y Junts introducen una enmienda para suspender el impuesto de generación eléctrica

PSOE y Sumar se oponen a esta propuesta que dejaría en 0 el tributo sobre el valor de la producción de energía eléctrica, por lo que han retrasado su tramitación en la Comisión de Transición Ecológica.

El Partido Popular y Junts per Catalunya han pactado e introducido una enmienda a una ley en el Congreso de los Diputados para suspender el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, cuando no haya déficit de tarifa. Se trata del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Actualmente, el tributo está fijado en el 7% y, con la reforma aprobada, pasará a tipo 0, siempre y cuando no haya déficit de tarifa.

El lunes por la tarde se debatió la reforma en una ponencia a puerta cerrada y, a priori, iba a votarse este jueves en la Comisión de Transición Ecológica que preside la exministra Cristina Narbona. Sin embargo, PP y Junts redactaron en la fase de ponencia una enmienda transaccional al proyecto de ley que se ha incorporado al texto, a pesar de los votos en contra del PSOE y Sumar. La iniciativa prosperó porque contó, además, con el apoyo de Vox, ERC y PNV, según destacan fuentes del Grupo Popular.

El Gobierno español se opone a la propuesta que han pactado el PP y Junts, por lo que PSOE y Sumar han decidido frenar su tramitación en el Congreso. Según aseguran fuentes parlamentarias, tras la aprobación del informe de ponencia, la Mesa de la Comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha convocado una reunión de última hora para atrasar la convocatoria de la comisión.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado que la discusión parlamentaria del impuesto sobre producción energética está aún en una "fase temprana" y queda "todo un recorrido" en el que intentará "revertir o condicionar" el acuerdo al que han llegado PP y Junts. En sus palabras, la eliminación de este impuesto supone "1.500 millones menos" para las arcas públicas.

El Gobierno ya utilizó anteriormente el poder de veto que tiene constitucionalmente reconocido sobre una enmienda de Junts que pretendía eliminar ese impuesto. Asimismo, también vetó una enmienda del PP para rebajar el IVA temporalmente a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos energéticos, por suponer una merma de 2.450 millones de euros.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado como "éxito parlamentario" el acuerdo obtenido. Desde el PP informan que la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias. Asimismo, comentan que el resto de los países de la UE no tienen este impuesto, por lo que hacía a la industria española "menos competitiva".