Pérez Iglesias cree que EH Bildu ha intentado transmitir que el Gobierno Vasco es "incapaz de acordar"

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha considerado que un pacto con EH Bildu "hubiera sido lo mejor para todos" y ha apuntado que no se ha logrado por "razones de índole política".

EITB MEDIA

publicado: 19/12/2024 10:32 (UTC+1)

última actualización: 19/12/2024 11:08 (UTC+1)

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha afirmado este jueves que le hubiera gustado que EH Bildu pactara los presupuestos del Gobierno Vasco para 2025 y ha opinado que no se ha conseguido porque la coalición "ha intentado transmitir que el Ejecutivo es incapaz de acordar".

En una entrevista realizada esta mañana en Radio Euskadi, Pérez Iglesias ha considerado que, aunque el Gobierno tiene mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas públicas, un pacto con EH Bildu "hubiera sido lo mejor para todos" y ha apuntado que no se ha logrado por "razones de índole política".

"Han llegado a acuerdos presupuestarios en otras instituciones, como en las diputaciones de Bizkaia y Álava, pero con el Ejecutivo vasco no, porque es la pieza de caza mayor".

Huelga en la enseñanza

También ha enmarcado en este "no acuerdo" la convocatoria de varias jornadas de huelga en la enseñanza no universitaria por parte los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CCOO, que, en su opinión, "no está justificada cuando está abierta la mesa de negociación".

Así, ha señalado que "la huelga responde a una intencionalidad diferente, que quizás tenga que ver con ese no acuerdo en los presupuestos", ha dicho.