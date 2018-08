Política

Covite denuncia que no ha sido invitado a las jornadas sobre ETA

09/10/2012

El colectivo ha explicado que el PP ha ‘olvidado invitar a la asociación vasca más representativa y mayoritaria’.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, ha aclarado esta mañana que no tomará parte en las jornadas sobre el final de ETA organizadas en Vitoria-Gasteiz por la Delegación del Gobierno en el País Vasco, porque sus representantes no han sido invitados a tomar parte en el acto.

Covite ha explicado en un comunicado que no es que no haya querido participar sino que no le han propuesto tomar parte en la mesa redonda en la que esta tarde intervendrán la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, y el de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco ha considerado "curioso" que se constituya una mesa de víctimas para hablar de la memoria en el País Vasco, en la que estarán representantes de otras agrupaciones, y el PP haya "olvidado invitar a la asociación vasca más representativa y mayoritaria".

"Parece que a la política de exclusión a la que nos han tenido acostumbrados los sucesivos gobiernos vascos, ahora se apunta el Gobierno de la nación", ha denunciado Covite, al tiempo que ha recalcado que su "prioridad" sigue siendo la misma: "memoria, justicia y verdad".