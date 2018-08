Política

'Caso Faisán'

El fiscal no aprecia delito contra el exdirector general de Policía

Redacción

09/10/2012

Cree que hay datos que permiten sentar en el banquillo a Pamiés y Ballesteros pero no especifica delitos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito contra el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo en el denominado "caso del Chivatazo" y sí cree que hay pruebas contra los otros dos investigados por el supuesto aviso a ETA en el bar Faisán de Irún (Gipuzkoa), que son el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el exjefe de la Brigada de Información de Araba José María Ballesteros.



Así se desprende del informe previo al cierre de la instrucción que ha sido entregado este martes al juez Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, y en el que no se entra en los delitos presuntamente imputados. De no apreciarse presunta colaboración con ETA por Ruz, la causa debería ser remitida a los juzgados de Irún por no ser competencia de la Audiencia Nacional.



Según el escrito del fiscal Carlos Bautista, las diligencias practicadas hasta la fecha han corroborado "la verosimilitud de la imputación de Enrique Pamiés y José María Ballesteros, así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos, superando los estándares mínimos de evidencia exigidos por la Sala".

Sin embargo, en relación con el exdirector general de Policía, el fiscal concluye que "no puede llegarse a la misma conclusión" al no haberse aportado respecto a él diligencia alguna, "concreta y específica" que vaya más allá "de aquellas cuya suficiencia fue rechazada" en su día por la Sala de lo Penal cuando archivó inicialmente el caso.