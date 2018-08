Política

Valoración de las elecciones

Mas cree que negar el problema vasco y catalán refuerza el soberanismo

Redacción

22/10/2012

Insta a ''abrir los ojos" y tomar nota de lo sucedido en las elecciones vascas. ''La realidad es tozuda y se acabará imponiendo", ha sentenciado el presidente de la Generalitat.

Noticias (1) El PNV se impone y EH Bildu se consolida como la segunda fuerza

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha instado este lunes a los poderes públicos españoles a ''abrir los ojos" y tomar nota de lo sucedido en las elecciones vascas de este domingo, ya que, a su juicio, ''negar el problema" nacional en Euskadi y Cataluña no hace más que "reforzar" el soberanismo.

Mas cree que la lección que puede extraerse de los resultados de los comicios vascos es que "el hecho de negar y no ocuparse los problemas no los resuelve", y ha recordado cómo en la anterior legislatura socialistas y populares hicieron una "pinza" para sacar al PNV del gobierno vasco y prohibir a la izquierda abertzale concurrir a las elecciones.

Pero "en lugar de resolver el problema, lo han aumentado", ya que en el nuevo Parlamento vasco a PNV y EH Bildu "poco les falta para sumar dos tercios" de los escaños.

Las maniobras de socialistas y populares sólo han servido para "reforzar" las posiciones soberanistas, representadas de manera "interclasista y transversal" por dos formaciones como PNV y EH Bildu.

"Que tomen nota. Esto pasa en el País Vasco y pasará en Cataluña. No pasa en Galicia y no pasaría en Murcia ni en Castilla y León. Si esto no se entiende y no se acepta, no conseguirán resolver el problema. La realidad es tozuda y se acabará imponiendo", ha sentenciado.