Rubalcaba: 'Si los órganos del partido me lo piden, me iré'

25/10/2012

El secretario general del PSOE ha asegurado que "el día que me sienta sin fuerzas o sin apoyo, ese día me iré, no tenga usted duda".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este jueves que dejaría su cargo si se lo piden los órganos de dirección del partido: "Si los órganos de dirección de mi partido me dicen 'Alfredo, esto no tira, te tienes que marchar', no tardaría ni un minuto", ha dicho en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press.

Rubalcaba ha abundado así en el argumento que defendió el miércoles, que a él le eligió un Congreso del PSOE "democrático y autónomo" y le dio un mandato, recuperar la confianza ciudadana mediante la elaboración de un proyecto alternativo, que piensa cumplir.

"Mis compañeros me pusieron y ellos me podrán quitar y ese día me iré a mi casa libre de equipajes. Este no es un problema de Alfredo Pérez Rubalcaba, es un problema de todo el PSOE. El día que me sienta sin fuerzas o sin apoyo, ese día me iré, no tenga usted duda", ha añadido.