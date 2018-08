Política

Entrevista

Iñaki Oyarzábal: “Si Mari Mar Blanco quiere, será parlamentaria”

J. Moncada

Radio Vitoria

30/10/2012

Iñaki Oyarzabal califica de doloroso no sacar el sexto parlamentario en Álava

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha dicho en Plaza Nueva que Mari Mar Blanco será parlamentaria la próxima legislatura si ella lo desea, "porque sería compatible con la presidencia de la Fundación de Victimas del Terrorismo que va a asumir este martes".



No obstante, no ha aclarado cual de los cinco parlamentarios por Alava renunciaría a serlo, si finalmente Mari Mar Blanco tiene intención de estar en la cámara vasca. "No sacar ese sexto parlamentario en Álava fue lo más duro de la noche electoral" ha dicho Oyarzabal, que sobre las conversaciones que mañana mantendrá el PP con el PNV ha dicho que "vamos a escuchar y la semana que viene plantearemos temas", aunque ha asegurado que su formación acude a la llamada de Iñigo Urkullu "con la voluntad de poder alcanzar acuerdos".