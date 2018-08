Política

Francia condena al miembro de ETA Asier Eceiza a seis años de prisión

02/11/2012

Asimismo, Olga Comes ha sido condenada a cinco años como miembro de la logística del aparato militar de ETA y en particular por participar en la elaboración de explosivos.

El Tribunal Correccional de París ha condenado este viernes a Asier Eceiza a seis años de cárcel y a Olga Comes a cinco como miembros de la logística del aparato militar de ETA y en particular por participar en la elaboración de explosivos cuando fueron detenidos cerca de Dijon (este) el 25 de julio de 2008.



Los jueces consideraron a Eceiza (34 años) y a Comes (44 años) culpables de la quincena de cargos por los que estaban acusados, en particular el de terrorismo, y los de fabricación, detención y transporte de explosivos.



Este último tiene que ver con la casa de la localidad de Montmançon en la que vivían desde comienzos de julio de 2008 al ser arrestados el 25 de ese mes tras provocar un accidente con un coche robado en Arceau, también en las proximidades de Dijon.



En Montmançon se encontraron, esparcidos por diversas dependencias de la vivienda y en varios recipientes, restos de pentrita y de nitrato amónico, componentes habituales de los explosivos de ETA.



El fiscal, que había pedido ocho años de prisión para él y seis para ella, hizo hincapié en que ambos "pertenecían a la estructura logística del aparato militar", responsable del transporte de losmiembros de los comandos y de la preparación de los coches bomba, y citó los casos de los atentados cometidos con ese procedimiento en 2009 en Burgos, Bilbao y Palma de Mallorca, estos dos últimos mortales.