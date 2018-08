Política

Sin causas pendientes

Exiliados de ETA, dispuestos a regularizar su situación

Redacción

03/11/2012

Anuncian su disposición a "dar pasos más audaces" desde el acuerdo con los Estados o "desde la "unilateralidad" para "hacer desaparecer el exilio".

El llamado colectivo de refugiados de ETA, que engloba a miembros la banda sin causas pendientes pero huidos de España, ha expresado su firme disposición a regularizar su situación.

Durante un acto celebrado en la localidad de Ascain, varios portavoces de este colectivo han leído un comunicado en el que anuncian su disposición a "dar pasos más audaces" desde el acuerdo con los Estados o "desde la "unilateralidad" para regularizar su situación y han mostrado su intención de "hacer desaparecer para siempre el exilio".

En el comunicado afirman que cambiar la situación de este grupo, "respondería a la injusticia que padecen" y "favorecería al desarrollo del proceso democrático".

Sin bloqueos

Los portavoces han subrayado que "no darán por bueno ningún bloqueo" y para ello han pedido la implicación de "todos".



Este colectivo "va dar un paso histórico" y "no va a esperar a que los Estados solucionen su situación de forma racional", algo a lo que "parece que no están dispuestos", ha respondido Xabier Ezkerra, uno de los portavoces, a preguntas de los periodistas.