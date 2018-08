Política

Arrestada en Maule

Manuel Valls: 'Detener a Aurore Martin es decisión de la Justicia'

Redacción

04/11/2012

El ministro de Interior francés ha respondido a los cargos públicos franceses que criticaron la extradición Martin. "Es extraño que pidan que no se aplique la ley", ha asegurado.

El ministro del Interior de Francia, Manuel Valls , ha asegurado que la detención el jueves de la integrante de Batasuna en Iparralde, Aurore Martin, y su extradición a España, para hacer cumplir una orden de arresto europea, "es una decisión de la justicia".

"La decisión se aplica amparándose en la autoridad de la Fiscalía de Pau. No es responsabilidad del ministro del Interior, que soy yo. No he tomado ninguna decisión", ha señalado Valls en una entrevista concedida al periódico francés 'Sud Ouest Dimanche'.

En este sentido, el titular de Interior francés ha defendido que la detención y extradición de Martin, muy criticada por la izquierda

abertzale y por una quincena de cargos públicos franceses, responde a la ejecución de una orden de detención europea.

Asimismo, ha explicado que la integrante de Batasuna fue detenida "durante un control rutinario habitual en este periodo de vacaciones". "Niego cualquier otra versión de los hechos", añade.