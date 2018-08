Política

Entrevista en ETB

De Andres exige soluciones excepcionales en un momento excepcional

Redacción

12/11/2012

El diputado general de Álava cree que hay que dar 'un paso más' para acabar con el drama de los desahucios.

El diputado general de Álava, Javier de Andres, se ha referido a la tragedia del pasado viernes en Barakaldo, cuando una mujer se suicidó cuando iba a ser desahuciada. “Estamos en un momento excepcional y lógicamente las soluciones tienen que ser excepcionales”, ha manifestado el dirigente popular.

En una entrevista concedida al programa ‘Egun on Euskadi’ de ETB-2, el diputado general de Álava ha señalado que es normal que la clase política vaya un paso por detrás de la realidad y que lo contrario sucede “en regímenes que no son deseables”.

También se ha referido a la legislación vigente y ha recordado que “aquella legislación puso en marcha Carme Chacón cuando era ministra de Vivienda”. “Aquella legislación que en ese momento parecía que servía nos ha conducido a esta situación y ahora hay que dar una respuesta distinta a la que se había venido dando hasta ahora”, ha añadido.

En cuanto a la reunión entre PP y PSOE para la reforma de la Ley de Hipotecas ha señalado que espera que logren el apoyo de los partidos políticos para poder sacarlo adelante.

Por otra parte, Kutxabank ha anunciado este fin de semana que hasta que no se resuelvan las dudas sobre ese supuesto acuerdo político no van a ejecutar mas desahucios. Tambien Caja Laboral ha recordado que ellos no han ejecutado ninguno de estos desahucios. Javier de Andres cree que paralizar los desahucios puede ser una buena solución.

En cuanto a la posibilidad de la dación en pago, Javier de Andres cree que hay que analizar cada caso y analizar las circunstancias personales de cada uno.