Antza: 'El fin de la lucha armada es definitivo y todos lo respetarán'

12/11/2012

El que fuera jefe político de ETA, Mikel Antza, ha afirmado que "estamos ante una oportunidad histórica para encontrar una solución justa y democrática" al conflicto vasco.

La Justicia francesa juzga de nuevo desde este lunes al exjefe de ETA Mikel Albisu, Mikel Antza, y su compañera Soledad Iparragirre, Anboto.

El juicio ha comenzado con retraso por la ausencia de uno de losjueces que tienen que asistir a esta vista, que tiene prevista unaduración de dos semanas, y estudia el recurso interpuesto a la sentenciaen 2010 de 20 años de cárcel a cada uno.



"ETA ha tomado una decisión y todos los militantes de ETA la van a seguir porque es una decisión adoptada colectivamente", ha declarado Albisu en la primera jornada del juicio en apelación que se desarrolla contra él y contra su compañera, la exresponsable de las finanzas de la organización, María Soledad Iparraguirre.



Preguntado por el presidente del Tribunal de lo Criminal de París, Pascal Lemoine, sobre si el abandono de la lucha armada fue por convicción en la pertinencia de un giro estratégico o por el debilitamiento operativo de la banda ante las operaciones policiales en Francia y España, no ha querido responder directamente y se ha escudado señalando: "no estoy autorizado a hablar de los debates" internos delante de la prensa.



"Yo, como militante de ETA, asumo", ha añadido antes de puntualizar que el cambio de orientación está en la línea de las directrices de la conferencia internacional de octubre del pasado año en Donostia-San Sebastián, y también que "nadie sabe si es una decisión correcta o incorrecta".



En cualquier caso, se ha quejado de la respuesta que habían recibido de los gobiernos español y francés, en particular ha lamentado la actitud del Ejecutivo socialista de François Hollande, y para ilustrarlo se ha referido a la entrega a España de la exdirigente de Batasuna Aurore Martin, de nacionalidad francesa.



"Los franceses están demasiado contagiados por la estrategia de los españoles", ha comentado aludiendo al ministro del Interior, Manuel Valls, del que ha recordado su origen catalán.



"Una oportunidad histórica"



Durante su turno de palabra, Mikel Antza ha afirmado que "estamos ante una oportunidad histórica para encontrar una solución justa y democrática" al conflicto vasco, y ha enseñado al tribunal una portada del diario Berria en el que se leía "Agur armei betiko" (Adiós a las armas para siempre), que el diario publicó cuando ETA anunció el fin definitivo de la violencia.



Casi dos años después del primer juicio, en el que el Tribunal de lo Criminal de París los condenó como dirigentes de ETA, Albisu e Iparraguirre han vuelto a sentarse en el banquillo.

Mikel Antza y Anboto tienen 51 años cada uno y llevan en las cárceles francesas desde que fueron capturados en una casa de Salies de Verán (suroeste) el 3 de octubre de 2004.



La Policía francesa cree que ETA sigue siendo peligrosa



La Policía francesa cree que, pese a la declaración del abandono definitivo de la lucha armada de octubre de 2011, ETA "sigue siendo peligrosa y tiene capacidad para regenerarse".



Esta idea ha sido expuesta hoy por el comandante de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) Laurent Hury, que en el juicio en apelación en París contra los exdirigentes de ETA Mikel Albisu y Maria Soledad Iparraguirre ha señalado que la banda sigue disponiendo de abundantes armas y otro material, aunque hay signos de que cuenta con menos activistas en la clandestinidad que en el pasado.