Política

Balance primer año de Rajoy

PNV: 'El año de las tres erres; recortes, recesión y recentralización'

Redacción

20/11/2012

Erkoreka ha resumido así su balance del primer año de gobierno de Mariano Rajoy.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha afirmado que el primer año de gobierno de Mariano Rajoy ha sido "el de las tres erres: recortes, recesión y recentralización, las tres profundamente negativas para la economía y para el futuro del país".



Erkoreka, que ha resumido así su balance en los pasillos del Congreso antes de participar en la reunión de la Junta de Portavoces, ha opinado que "lo peor" ha sido la "incertidumbre con que se han gestionado las relaciones con Europa".



"No sabemos a qué nos tenemos que atener", ha lamentado el diputado vasco, que ha contestado a la pregunta de qué le parece "lo mejor" de este año diciendo que no sabe, porque no se le ocurre"nada que pueda ser mínimamente calificado de bueno".



Por su parte, la parlamentaria de Coalición Canaria Ana Oramas ha opinado que "lo peor" de este año es la "desesperanza que tiene ya el cien por cien de la población".



A su juicio, hace un año la mitad de la población tuvo "esperanza" de que cambiara la situación con el cambio de gobierno, pero ahora "ningún español está mejor y no hay esperanza de que cambie la situación ni a corto ni a medio plazo en lo que es el Estado del bienestar y los derechos básicos de los ciudadanos".