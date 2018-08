Política

Asamblea de Aralar en Navarra

Aralar defiende el diálogo frente al Gobierno de UPN 'acabado'

24/11/2012

Zabaleta ha apuntado que en Navarra se da "una situación política desequilibrada" con un Gobierno minoritario que "no tiene iniciativas, no adopta decisiones, no resuelve problemas".

Noticias (2)

El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, ha defendido en Berriozar el diálogo con el resto de fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario navarro para hacer frente al Gobierno de UPN que, en su opinión, está "acabado y cada vez más supeditado al PP". Zabaleta se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a los periodistas en un receso de la asamblea general ordinaria de Aralar de Navarra, en la que ha analizado y debatido la situación política, económica y social de Navarra. En cuanto a la situación económica, que ha calificado como "gravísima", ha subrayado que estamos ante "una crisis estructural que no es solo una cuestión de confianza y coyuntural", que está originando unas consecuencias "inaceptables" como la cifra de 51.000 parados que "no es sostenible" y que exige "tomar todas las decisiones necesarias, aunque sean drásticas", algo que, a su juicio, no está haciendo el Gobierno foral. Navarra está "desequilibrada" Asimismo Zabaleta ha apuntado que en Navarra se da "una situación política desequilibrada" con un Gobierno minoritario que "no tiene iniciativas, no adopta decisiones, no resuelve problemas", pero que además "está originando un agravamiento de los problemas nuevos y añadidos a los que la crisis trae". El dirigente de Aralar ha reconocido que en este contexto hay que tomar iniciativas, pero no pueden tomarlas solos, las tienen que adoptar "hablando con otros partidos", en primer lugar con los que están "tratando de levantar una alternativa, que es la alternativa EH Bildu".





