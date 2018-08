Política

30 años del primer Gobierno

Felipe González: 'El PSOE ha perdido la vocación mayoritaria'

Redacción

02/12/2012

El lehendakari en funciones, Patxi López, ha asegurado que el acto ha servido al PSOE para "cargar pilas" y "reforzar" al partido "en sus convicciones".

El expresidente del Gobierno Felipe González cree que uno de los problemas que tiene ahora mismo el PSOE es que no tiene "vocación mayoritaria", según ha dicho en una de sus primeras intervenciones durante un debate con el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"El PSOE ha perdido la vocación de mayoría y tiene que recuperarla, y tiene que hacerlo mirando a la sociedad, no de manera sectaria sino con espíritu de consenso y capacidad de dialogar", ha proclamado, en el acto de homenaje a los 30 años de su primer Gobierno.

González ha recibido el calor de los suyos en Madrid en el homenaje que le haorganizado la dirección federal del PSOE, al cumplirse el trigésimoaniversario de su llegada a La Moncloa, tras la victoria de lossocialistas en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

El homenaje coincide con el 30 aniversario de la toma de posesión deGonzález como presidente del Gobierno, el 2 de diciembre de 1982,después del triunfo del PSOE en las elecciones del 28-O, en las que consiguió 202 de los 350 diputados del Congreso.

González ha relatado que, en 1982 el PSOE no tenía vocación mayoritaria, incluso que hubo quien en las reuniones de la Ejecutiva Federal dijo que los socialistas no podían aspirar a más de un 35% de los votos. Sin embargo, ha precisado que, después de las andaluzas de ese mes de mayo, él venía trabajando con la idea de lograr una mayoría absoluta en las generales.

"El partido no tenía vocación mayoritaria pero yo sí la tenía. No pensaba en con quién nos íbamos a coaligar, tenía vocación mayoritaria", ha recalcado y, se ha preguntado si eso ha seguido siendo así en su partido, respondiéndose a sí mismo: "En mi opinión uno de los problemas que tenemos es que no tenemos vocación mayoritaria".

Así las cosas, los socialistas quieren reivindicar los logros sociales y de modernización del país conseguidos durante los gobiernos socialistas de la democracia, como la universalización de la sanidad pública o la educación pública obligatoria, con González, o la ley de dependencia con Zapatero.







"Cargar pilas"

El lehendakari en funciones, Patxi López, ha asegurado que el acto de homenaje al expresidente del Gobierno Felipe González ha servido al PSOE para "cargar pilas" y "reforzar" al partido "en sus convicciones".

A la salida del acto, López ha afirmado que "hay un espacio claro" para el PSOE y que este evento servirá para "hacer frente a todo lo que está pasando en España".

"Hay que hacer frente a todo lo que está pasando y seguir manteniendo aquello que Felipe González empezó a hacer, que es el Estado de Bienestar", ha aseverado.