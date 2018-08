Política

Delegado Pastoral de Bizkaia

Delclaux dice que las víctimas de ETA no deben hacer política

Redacción

02/12/2012

A su vez, el miembro de la curia vizcaína pide a "miembros destacados de ETA o de la izquierda abertzale que reconozcan su error y responsabilidad", lo que sería "positivo y un pasito adelante".

El delegado de Pastoral Social de la Diócesis de Vizcaya, José María Delclaux Echevarria, ha afirmado que los afectados por el terrorismo "no deben hacer política con sus victimismo", al considerar que "se hacen un flaco favor" y no ayudan a la convivencia.

Delclaux considera que "los sentimientos de odio y venganza no ayudan a las víctimas a sanar sus heridas, sino todo lo contrario", por lo que les anima a adoptar actitudes que favorezcan el entendimiento.

Delclaux hace esta reflexión en una entrevista publicada en el último número de la revista Bake Hitzak. Palabras de Paz, editada por el colectivo Gesto por la Paz.

"Entiendo también que dentro de el colectivo (de presos) muchos son una especie de 'rehenes' de ETA. Por eso puedo entender –aunque no comparta- que el Gobierno se resista a derogar dichas leyes excepcionales hasta que ETA no entregue las armas", infiere.