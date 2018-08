Política

Víctima de ETA

Recordarán a Inaxio Uria en el cuarto aniversario de su asesinato

Redacción

03/12/2012

La familia de Uria celebrará una concentración silenciosa a las 13:00 horas delante del monolito colocado en su honor, en el barrio de Loiola en Azpeitia.

Este lunes se cumplen cuatro años del asesinato del empresario Inaxio Uria a manos de ETA. La familia de Uria celebrará este lunes un acto de homenaje para honrarle.

Como cada año, se desarrollará una concentración silenciosa, a las 13.00 horas, que se prolongará durante un cuarto de hora, delante del monolito colocado en el lugar donde ETA asesinó a Inaxio Uria, junto al restaurante Kiruri, en el barrio de Loiola en Azpeitia.

También acudirán a este acto representantes institucionales y de los partidos políticos.



Con motivo del cuarto aniversario de la muerte de Uria a manos de la banda armada, los familiares del empresario han recordado, en un comunicado, que, aunque ETA no sigue con su actividad "criminal", las "exigencias para que las heridas vayan cerrando no se han cumplido todavía".



En este sentido, ha afirmado que "no se puede admitir que un partido político, que tenga la legitimidad de representar a una parte de la ciudadanía, no condene los asesinatos de una banda terrorista". "No nos vale el sentimiento de pena, el reconocimiento del daño causado, el rechazo a toda la violencia si luego no se condena y castiga a los asesinos", ha mantenido.