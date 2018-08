Proceso de paz

Urkullu: 'Los presos deben reconocer el injusto dolor causado'

12/03/2014

Sobre la petición de los presos de ETA, afirma que los reclusos tienen que expresar "con claridad" lo que "han hecho" y, a partir de ahí, "cuáles son sus peticiones".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura que el camino de la pacificación requiere de una "política de Estado" y, en ese sentido, ha señalado que si el Gobierno de España no muestra "voluntad" para participar en dicho proceso, "debería dejarnos a nosotros hacer nuestro camino", en referencia a las instituciones y formaciones políticas vascas.

"Creo que el Gobierno de España debería tener en cuenta lo que yo planteo una y otra vez, y es que esto es un trabajo que hay que llevar a cabo como política de Estado. El Estado español no puede cerrar los ojos o mirar hacia otro lado, y que, si lo hace algún otro, lo haga por su cuenta", ha destacado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.



En este sentido, ha lamentado que, tras dos años y medio desde que ETA decretara el fin definitivo de su actividad armada, "aquí no acertamos a que esto sea política de Estado". "Esto no es sólo del Gobierno vasco, del Parlamento vasco o los partidos vascos. Esto también tiene una influencia en las relaciones con el Estado, en las reivindicaciones que se plantean al Estado. Por eso el Gobierno español debería tener voluntad para participar, y si no lo hace, que no está haciendo, que por lo menos deje al resto hacer nuestro camino".





Petición de los presos de ETA

Por otro lado, Urkullu ha afirmado que espera que el inicio de la presentación de solicitudes individualizadas por parte de presos de ETA enfermos y mayores de 70 años para su traslado a cárceles vascas no sea "una escenificación con fines electorales", y ha asegurado que lo que los presos de ETA deben hacer es reconocer "el injusto daño causado".



El lehendakari ha indicado que, "de alguna manera, ya estaba anunciado" en el comunicado que el colectivo de presos de ETA (EPPK) hizo público el 28 de diciembre, y ha señalado que estan realizando un "proceso de encauzamiento, dando pasos atrás en una trayectoria que nunca debían haber hecho".



En este sentido, ha asegurado que no conoce "textualmente" cuáles son las peticiones que realizan los presos y ha indicado que, a la hora de "recibir beneficios" penitenciarios, "ahí están el sentido del arrepentimiento o el reconocimiento del injusto daño y dolor causado que muchos de nosotros estamos reivindicando".



"Pero parece que podemos estar ante una escenificación. Y no me gustaría que esta escenificación se haya planteado con fines electorales. Siempre ha habido tentaciones de este tipo. Siempre estamos a las puertas de elecciones, porque las hay cada año. Este año tenemos las elecciones europeas el 25 de mayo, y ese día está justo en la mitad del calendario anunciado (por los presos). Siempre he planteado que este tema deberíamos sacarlo todos del contexto electoral", ha destacado.

Desarme

Sobre el desarme de ETA, el lehendakari ha subrayado que el siguiente "guiño" de la organización debería ser el del "desarme completo", tras el "pequeño paso" dado en febrero.

Ese desarme "completo" de ETA requerirá, según Urkullu, de un entendimiento con España y Francia. Además, ha recordado que su Ejecutivo puso en marcha un Plan de Paz con 18 iniciativas, "la mayoría de las cuales ya están en marcha".

En ese plan, según ha matizado Urkullu, el Gobierno Vasco establece que ETA "es la única culpable" y la que tiene "un deber con la sociedad vasca". "Es la única deudora", ha subrayado.

El lehendakari ha vuelto a ofrecer la labor de la Ertzaintza para acometer el proceso de desarme de ETA, aunque ha advertido de que, para ello, sería necesaria una "garantía legal". "Deberíamos lograr un consenso con España y Francia".



"Yo no se dónde están las armas, si están en Iparralde o en Hegoalde, en el Estado francés o en el español, por lo cual, es necesario legislar en este aspecto y aclarar qué fuerzas policiales participarán en ese proceso de desarme", ha señalado. "Nosotros estamos dispuestos".